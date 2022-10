Foto | Jhonny Rivera se destapó y reveló cómo le quedó la cara tras cirugía estética

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, sorprendió a todos sus seguidores hace unos días y anunció que iba a estar alejado durante un tiempo de las redes sociales, ya que se sometió una intervención quirúrgica.

“Ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana. Para los que no saben, mañana me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsitas (ojeras). Yo no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar y que me voy a poner morado”, manifestó el risaraldense en aquel momento.

A través de las historias de Instagram, el reconocido artista reveló cómo ha avanzado su proceso de recuperación y aseguró que ya puede estar en ciertos lugares sin las gafas oscuras. Asimismo, destacó el trabajo del cirujano que lo intervino.

El cantante de música popular puntualizó que ya no está tan hinchado y que cada vez tiene menos moretones en el rostro. Sin embargo, señaló que todavía no le han quitado los puntos.

“¡Bueno, mi gente! Ya voy a empezar a salir sin gafas. Todavía no me han quitado los puntos, pero ya me siento mucho mejor. Qué excelente cirugía, la verdad quedé muy satisfecho”, expresó inicialmente.

Historia Jhonny Rivera - Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Luego, Rivera precisó: “Anoche pude cantar sin ningún tipo de problema. Si me puse un poco hinchado, como el médico me había anticipado. También me puse morado, pero ya estoy mucho mejor”.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar que el artista risaraldense se encuentra bastante bien y que solo tiene unos pequeños moretones abajo de los ojos.

Jhonny Rivera habló sobre la condena en contra de Aida Victoria

Jhonny Rivera no se quedó callado con respecto a este tema, y compartió un video en su cuenta personal de Instagram en el que salió en defensa de la barranquillera, con quien tiene una amistad desde hace años.

El artista, de igual manera, aseguró que estaba devastado con esa noticia debido a que le parece bastante injusta la condena en contra de la creadora de contenidos colombiana.

“Yo casi no habló de estos temas, pero me quiero pronunciar por lo que está pasando con mi amiga Aida Victoria Merlano. La verdad eso me ha tenido triste y desconsolado. Uno como hijo qué no haría por la mamá. Le quieren meter 17 años de cárcel, porque supuestamente sabía lo de la fuga. No entiendo nada, es un poco exagerada la condena”, enfatizó.

Jhonny Rivera reiteró finalmente en la pieza audiovisual que confía plenamente en la inocencia de la influenciadora colombiana y afirmó que esta ha hecho muchas obras benéficas en varias zonas del país.

“Yo conozco cosas que ella ni siquiera pública, ella hace unas obras sociales enormes. Yo supe que ella, de su propio bolsillo, había invertido más de 80 millones de pesos en los niños de La Guajira, eso no lo hace ni un político”, concluyó el reconocido cantante.