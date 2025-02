Gabriela Tafur confesó la presión que siente en su matrimonio y no se quedó callada: “La vida es mía y no de ellos”

Gabriela Tafur manifestó su inconformidad con petición que le hacen por estar casada

Recientemente, la ex reina de belleza habló nuevamente sobre esta presión social que está cayendo sobre ella para convertirse en madre junto a su esposo, Esteban Santos y empezar a crear su familia tradicional, como esperan muchos de sus allegados .

“Si nos dejamos llevar por lo que los demás esperan, corremos el riesgo de olvidar lo que queremos para nosotros mismos. Por eso he decidido algo: disfrutar el presente, sin preocuparme por lo que los otros piensen o esperen. Al final saben que, la vida es mía y no de ellos”, dijo.

“Cuando empezamos a salir, la pregunta era para cuando el compromiso. Cuando nos comprometimos, que para cuándo el matrimonio y ahora que llevamos como 3 meses de casados, me preguntan y para cuándo los bebés. Ahí fue donde me di cuenta de que parece que nunca es suficiente, que esperan que avancemos según sus tiempos y no los nuestros”, añadió.