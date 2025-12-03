Giovanny Ayala reveló cómo se encuentra su hijo tras ser rescatado; envió contundente mensaje: “Continuar con su proceso”

Este martes 2 de diciembre, una noticia inesperada acaparó la atención nacional luego de ser divulgada por las autoridades. Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue localizado y liberado tras un operativo que permitió identificar el sitio donde permanecía retenido.

El ministro de Defensa confirmó la recuperación de su libertad y, mediante una llamada telefónica, Pedro Sánchez —jefe de la cartera— le informó personalmente al artista que su hijo se encontraba en buenas condiciones y bajo resguardo.

Una vez se conoció que el procedimiento había sido exitoso, las miradas se dirigieron hacia la familia de Miguel Ayala, quienes compartieron fotos y mensajes en redes sociales para expresar la emoción y el alivio que sienten en este momento significativo.

Sin embargo, las miradas se posaron sobre un nuevo pronunciamiento de Giovanny Ayala, quien quiso revelar cómo se encontraba su hijo. El famoso apuntó que dicho texto era para contar cómo avanzaba el proceso y agradecer a todos los que ayudaron.

El representante del género popular aseguró que sentía mucho aprecio con todos aquellos que lo apoyaron y acompañaron en estos momentos tan dolorosos, por lo que acogía los mensajes, oraciones y detalles que llegaron en esos días.

“Queremos iniciar expresando nuestro más profundo agradecimiento por toda la preocupación, el apoyo y la solidaridad que hemos recibido durante estos días tan duros para nuestras familias. Sus mensajes, oraciones y muestras de cariño nos han sostenido”, escribió en un comunicado oficial.

De igual manera, aseguró que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja recibirían atención médica necesaria para saber cómo se encontraban en la parte física y mental.

“Asimismo, ofrecemos disculpas por cualquier inconveniente que pueda causar este ajuste en la comunicación con ustedes. En horas de la mañana, mi hijo Miguel y su amigo Nicolás estarán cumpliendo con las valoraciones médicas necesarias para continuar con su proceso de recuperación física y emocional tras su liberación”, dijo.