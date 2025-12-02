Este 2 de diciembre, Miguel Ayala, uno de los hijos del cantante Giovanny Ayala, fue liberado después de haber permanecido 15 días privado de su libertad, al parecer, por hombres armados que lo interceptaron junto a su mánager, Nicolás Pantoja, mientras iban por la vía Panamericana, a la altura del sector conocido como El Túnel.

La noticia de su liberación, confirmada por el ministro de Defensa, ha conmovido al país, pues su secuestro había causado preocupación entre miles de personas que esperaban por su regreso. En horas de la tarde se publicó un video de la primera llamada entre el joven y su padre.

Miguel Ayala habló con su padre a pocos minutos de haber sido liberado. | Foto: Instagram @noticiascaracol

“Hola hijo, bendiciones, papi, bendiciones. Tiene que agradecerle mucho, mucho a Dios, primero a Dios y a esos ángeles que están ahí con ustedes. Los rescataron sanos y salvos, mi Dios lo bendiga. Siempre estuvo con ustedes desde el día cero, Dios estuvo siempre con ustedes. No se imagina la tormenta, la zozobra, no se imagina todo lo que hemos sentido por la situación que estamos pasando papi”, dijo el cantante.

Así fue el reencuentro de Giovanny Ayala con su hijo y toda su familia

Se viralizó el esperado momento en el perfil del artista del género popular y la Policía de Colombia, que compartió el video que muestra el reencuentro de Miguel con su familia.

Además, se escuchan las palabras del cantante, que aprovechó para agradecerles a las autoridades por su labor y ayuda en esa difícil situación.

“Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, por pasión. ¿Quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia? Como colombianos que somos, hoy descubrí que la Policía son los ángeles de nosotros. Gracias, señores, por existir”, dijo el compositor.

En la publicación se observa cómo el joven también cantante abraza con mucha nostalgia a su familia y cómo ninguno de ellos aguanta las lágrimas por haberse vuelto a ver después de que Giovanny se pronunciara en repetidas ocasiones para que su hijo volviera sano y salvo.

Por otro lado, William Oswaldo Rincón Zambrano, director del cuerpo de seguridad que estuvo al tanto del rescate, se dirigió a Miguel Ayala y le dijo unas palabras por el momento que estaban viviendo.