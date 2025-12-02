En horas de la mañana del pasado 19 de noviembre se conoció que Miguel Ayala, hijo del cantante de Giovanny Ayala, y su mánager habían sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, a la altura del sector conocido como El Túnel, en jurisdicción de Cajibío.

Todo habría ocurrido después de una presentación de Miguel en el corregimiento de Huisitó, al parecer, durante el camino una moto y un vehículo los hicieron desviarse de la ruta. Desde ese momento se encendieron las alarmas en todo el país para dar con los responsables y lograr su pronta liberación.

Miguel es hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala. | Foto: Instagram: @miguelayala_oficial

Durante varios días, no solo Giovanny y su familia se pronunciaron pidiendo por su el joven, sino también otros artistas como Jhonny Rivera, quien expresó su solidaridad e hizo frente a las críticas que estaba recibiendo su colega.

Miguel Ayala habló con su padre a los pocos minutos de haber sido liberado

En un video publicado por Noticias Caracol se conoció la primera conversación que tuvo Miguel Ayala con su papá después de haber sido liberado, una escena en donde se muestra la nostalgia y emoción por poder comunicarse después de tantos días.

“Hola hijo, bendiciones, papi, bendiciones. Tiene que agradecerle mucho, mucho a Dios, primero a Dios y a esos ángeles que están ahí con ustedes. Los rescataron sano y salvo, mi Dios lo bendiga. Siempre estuvo con ustedes desde el día cero, Dios estuvo siempre con ustedes. No se imagina la tormenta, la zozobra, no se imagina todo lo que hemos sentido por la situación que estamos pasando papi”, dijo en la primera parte el cantante.

El compositor de música popular tenía la voz entrecortada, pero le demostró su felicidad por saber que habían logrado ser rescatados y dejo claro que tanto él como su familia están esperando para poder verlo: “Lo estamos esperando con los brazos abiertos”.

El emotivo momento generó reacciones, pues muchos usuarios estaban pendientes de cómo avanzaba la investigación y aprovecharon para expresar su felicidad por esta noticia que había provocado preocupación por el estado del joven, incluso halagaron la labor de las autoridades.