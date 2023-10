“Guarden esa carajada o me les voy”, Manuel Turizo se emberracó en pleno concierto, ¿qué pasó?

El sueño de muchas personas es poder ver a sus ídolos musicales en tarima ,cantando los grandes éxitos que los cautivaron y han terminado siendo parte de su banda sonora de vida. Por eso no es de extrañar que una vez en dichos shows, ellos hagan hasta lo imposible por que ese momento con sus artistas favoritos perdure lo más que se pueda, recurriendo a la tecnología para poder capturar momentos icónicos.

Esto ha sido un tema álgido para los artistas, quienes saben muy bien que gracias a los teléfonos inteligentes puede haber una conexión más directa con sus fans, pero a veces éstos se exceden, al punto de tirarles teléfonos a la tarima, golpeándolos, para que se hagan selfies personalizadas, y hasta poniéndoles dichos celulares en su cara invadiendo su espacio vital, lo que les genera un arranque de ira.

Esta vez al que se le agotó la paciencia fue al cantante monteriano Manuel Turizo, quien no recibió “celularazos” en su cabeza ni nadie le puso un teléfono en el rostro que no lo dejaba ni ver, sino que en medio de uno de sus shows se percató que durante varias de sus canciones, sus fans lo estaban viendo pero a través de los celulares con los que lo estaban grabado, asunto que no le dejó continuar con su show.

“En esta canción guarden esos celulares y disfrútatela aquí. Guarden todo el mundo ese celular. Ey, rumbéatelo. Guarda, guarda guarda. La cantamos si guardan ese carajada, sino, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí”, gritó el cantante muy sulfurado y totalmente salido de sus casillas, amenazando a su público con retirarse de la tarima y haciendo que todos dejaran sus teléfonos en sus bolsillos.

Lo peor del caso es que muchos le hicieron caso, pero hubo uno que no, que fue visto por el reguetonero y con mucha determinación el artista le dijo de forma directa: “Ey pana, si no guardas tu celular, nos vamos ya mismo”. Al aparecer dicho asistente al show no hizo caso, porque el monteriano hizo un gesto de que el chico no lo quería hacer, entonces puso el micrófono en el piso y salió de la tarima tras bambalinas.

El video de ese momento ya circula por todas las redes sociales, siendo reposteado por la cuenta oficial del programa del Canal Uno Lo sé todo, donde algunos cibernautas pudieron dar su opinión al respecto, algunos haciendo alusión a su derecho de ver el show de los cantantes como mejor les parezca una vez fueron ellos quienes decidieron pagar la boleta, que en la actualidad son costosas y difíciles de conseguir.

“Si ellos pagaron sus boletas, ¿¿¿por qué da órdenes??? Que pereza jajaja”, “Está bien que queramos guardar un recuerdo, pero creo que no disfrutamos de un concierto por estar pendiente de lo que grabamos”, “Sí ven por qué es que no hay que darle tanta fama a la gente 😂 Se vuelven raritos 😂😂Viendo que viven de uno 🤷🏻‍♀️”, “Es q si uno va a un concierto es a divertirse, no a esta pegado de un celular”, son algunos de los comentarios que dejan los cibernautas sobre este momento polémico de Turizo.

Por el momento Manuel está viviendo uno de sus mejores momentos en su naciente carrera, pues acaba de ganar varios premios Billboard latinos y ha tenido un boom mundial gracias a su colaboración con la cantante Shakira, con quien interpreta el sencillo Copa Vacía, en cuyo video los dos protagonizan una historia en la que el monteriano caza a la versión sirena de la barranquillera.