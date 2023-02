“Ha dicho demasiadas mentiras”: Adriana Arbeláez habla del proceso de paternidad que lleva contra el cantante Manuel José

Manuel José alcanzó la fama en Colombia cuando ganó el concurso Yo me llamo, interpretando al ídolo mexicano, José José. Sin embargo, ha sido noticia en los últimos meses por el complejo pleito judicial que vive en México, en donde lo acusan de no responder por su hijo. En dialogo con SEMANA, el cantante aseguró que ese proceso se trataba de un “chantaje económico” y que vivía una “persecución enfermiza”, por parte de una mujer con la que salió en el pasado.

Adriana Arbeláez, la madre del niño, también habló con SEMANA. Desmintió la versión del cantante y aseguró que le está infringiendo un daño irreparable al menor.

SEMANA: ¿Cómo se conoce usted con Manuel José?

ADRIANA ARBELÁEZ: Lo conocí en una fiesta en Colombia. Le dije que vivo en México entonces él me dijo que le parecía chévere tener una amiga aquí porque él va a venir a promocionar su carrera. Yo muy querida, le presento a un empresario de Toluca.

Este empresario lo conecta con otros empresarios y con políticos para que cante él en campañas políticas y lo empiezan a dar a conocer acá en México gracias a la gestión que yo hago con mis amigos.

Después empezamos un noviazgo, tenemos nuestros nuestras relaciones íntimas, pero obviamente nunca buscando tener un hijo, sin embargo, esto sucede. Cuando yo le platico a él y le digo que estoy en embarazo nunca lo volví a ver. Se escabulló y se escondió. Hablé con su manager, Hugo Expósito, a ver si intercedía y nada. Pasé casi dos años rogándole por las buenas. Les digo entonces que voy a demandar, que ya me cansé y nada, me bloquearon, me colgaron y nunca quisieron ser responsables.

Después Telemundo se entera de esto y la historia se vuelve viral. A él no le gustó que saliera a la luz pública que tenía un hijo. Entonces él buscó a la señora de Telemundo y le dijo que era mentira que no me conocía, que yo fui una mujer de una noche y que yo lo que quería era un chantaje económico y extorsionarlo y sacarle mucho dinero.

Hacemos la prueba de ADN y sale 99.99 por ciento de factibilidad de que es el padre biológico de mi hijo. A partir de ese momento como ya el juez dice que él es el padre biológico le pone una pensión de alimentos.

SEMANA: ¿Qué mentiras ha dicho él sobre usted?

A.A.: Demasiadas, que yo no soy la mamá, que yo me puse una panza de silicona, que una familiar me vendió el niño. La que más repitió es que él era virgen y salía a decir que él no podía tener hijos porque era virgen. Eso se cayó cuando salió la prueba positiva.

SEMANA: ¿Cómo ha manejado un proceso tan público de un tema tan personal?

A.A.: No es fácil porque él es una figura pública y maneja muchos seguidores. Mi abogada nunca había tenido un caso tan impresionante, donde la atacaran y amenazaran. Pero lo más impresionante han sido los ataques al niño, porque él cuando lo entrevistan nunca sale a hablar de sus canciones, ni de sus conciertos, sino que sale hablar mal del niño, solo habla mal de él.

SEMANA: ¿Qué dicen los medios en México del caso?

A.A.: Muchos periodistas ya se niegan a entrevistarlo, dicen nosotros no queremos saber nada de un hombre que odia a los niños y los ataca. Mucho menos a un niño mexicano, pues hay que protegerlo y no van a darle cabida a una persona así. En México, la verdad es que los medios no lo quieren y se burlan de él. Es más, la vez pasada en Colombia, los del programa de La Red se burlaron de él.

SEMANA: ¿Cómo fue para usted vivir el proceso de maternidad en esta condición tan adversa?

A.A.: Un embarazo con mucha depresión por los ataques que me hacían sus fans sus fans siempre y por todo lo que él hacía mal hecho, lo que hacía su mamá, lo que hacía toda su familia, entonces para mí sí, fue muy doloroso, muy triste

SEMANA: En este momento, judicialmente, ¿en qué está el caso?

A.A.: Sigue la visita domiciliaria. Él ha sacado mucho el cuerpo pero le llegó un escrito en el que le dan creo que una semana para que la realicen, o de lo contrario vamos a hacer la audiencia. Ya llevamos casi dos años esperando que le hagan la visita domiciliaria, es lo único que falta para que se acabe el juicio.

SEMANA: ¿Todos estos años cómo ha podido cómo llevar esta pelea?

A.A.: Bueno, pues es una pelea muy difícil pero tengo una muy buena abogada. Es muy reconocida acá en México, lleva 40 años litigado en familia y tiene 4,250 casos ganados de menores. Es una señora con muchísima experiencia y gracias a ella, que me ha asesorado muy bien, que me ha llevado muy bien este caso hemos podido, pues salir adelante.

SEMANA: ¿Él cómo se ha defendido? ¿Cómo son sus abogados?

A.A.: Ese un tipo es un degenerado. Se llama Marco Piccina y este hombre aparte de ser abogado de él tiene páginas ocultas donde hace videos y cuentos morbosos de niños. Nosotros ya estamos denunciando esto públicamente pero los libros están en Internet. El hombre hace cuentos donde abusa de animales y niños. Claramente ya bajo sus canales morbosos y depravados, pero nosotros tenemos la captura de todo esto. Además, el otro abogado que tenía lo quitaron por tener denuncias por secuestro y por sacar armas y amenazar a las que lo denunciaban.

SEMANA: Uno de los argumentos de Manuel José fue la inscripción del niño a una EPS colombiana que según él demuestra que él tiene otro papá en este país. ¿Qué explicación tiene eso?

A.A.: Estuvimos en Colombia durante la pandemia y afiliamos al niño a la EPS por si pasaba cualquier cosa con lo del Covid. De hecho, es una afiliación familiar, pero malamente Manuel José fue a todos los medios a decir que mi hijo tenía otro papá, que lo había afiliado a la EPS cuando hay una prueba de ADN en México que ratifica y que lo nombra el padre por el 99.99 por ciento.

SEMANA: ¿Y lo del supuesto otro papá por qué lo dice?

A.A.: Eso no importa, yo puedo tener las parejas que yo quiera y eso no tiene nada que ver con que él sea el papá biológico de mi hijo o no. Si yo tengo una pareja en este momento y esa pareja coge a mi hijo, y lo llama hijastro o algo así no quiere decir que sea el papá y en ningún momento le va a quitar la responsabilidad.

SEMANA: ¿Qué implicaciones económicas ha tenido el caso?, este ha sido como el argumento de defensa de él en contra suya.

A.A: Acá en México existe una figura que se llama el retroactivo o pensiones caídas, en dónde el demandado tiene que pagar las pensiones atrasadas las que no pagó cuando nació el niño. Él está debiendo en este momento más o menos cuatro años y medio que se escondió y no quiso pagarle a su hijo, lo que suma como 5 millones de pesos mexicanos (más de mil millones de pesos colombianos) y está muy preocupado porque debe pagar todo este dinero.

Por eso, para no pagar está haciendo una campaña mediática diciendo que las instituciones mexicanas son corruptas y que todo el mundo lo quiere dañar. Lo que pasa es que él es una persona, pues creemos que es una persona que le duele muchísimo sacar dinero para su hijo.

SEMANA: Él ha mostrado varios documentos que prueban que el niño no es de él, ¿son falsos?

A.A.: Son actas apócrifas que consigue con alteradas y las llevan diciendo que pues que son el acta de nacimiento del niño. Les pone otro apellido y otro papá y le pone otra edad. Nosotros ahorita ya fuimos a ratificar la denuncia penal que tiene por esto al Ministerio Público.

Averiguamos y no son emitidas legalmente por la Registraduría, entonces mis abogados me dicen que son propias fotostáticas, que seguro las manda hacer en lugares, donde hacen documentación falsa y las está llevando a los medios de Colombia para que lo entreviste y les dé lástima de él y le den pantalla.

SEMANA: ¿Qué esperaba que sucediera tras la demanda?

A.A.: Yo nunca pensé que esto se iba a volver tan grande. Yo pensé que que simplemente yo le iba a demandar, que íbamos a llegar a un juzgado iban a hacer una prueba de ADN y él tendría que responder por su hijo económicamente.

Ya si quería verlo pues lo iba a poder ver. Él y yo pues no tenemos nada pero por respeto al niño pues si él quería verlo lo viera, pero él me ha llevado a todo esto.

SEMANA: El mismo Manuel José vivió un proceso muy parecido. Él aseguró ser hijo de José José y, al final, el proceso sale negativo para él. ¿Le parece eso una ironía?

A.A.: Manuel conoce a José José y le dice que es su hijo. José José muy querido no se escondió cuatro años, sino que le dijo: " Ven a México y nos hacemos una prueba”. Se hacen un ADN sale negativo.

Entonces su equipo sale a decir que eso era mentira, que habían falsificado la prueba. José José se entera de esto lo desprecia públicamente y dice que lo quería apoyar porque le parece un buen cantante y un joven con un talento, pero que al atreverse a decir que él era un tramposo y que él había falsificado la prueba perdía todo su respeto. Él murió odiando a Manuel.

SEMANA: ¿Cómo es su relación con la familia de José José?

A.A.: No tenemos relación más allá de que esa familia y yo fuimos víctimas de toda esta gente que sigue a Manuel José en las redes. Tanto a ellos como a mí no atacaron impresionantemente. No es que estemos unidos, pero estamos peleando contra toda esta gente contra toda esta maldad.

SEMANA: ¿Cree que la situación con José José tiene algo que ver con la actitud de Manuel José con su hijo?

A.A.: Una de mis mejores amigas es psicóloga y ella me dice que él está repitiendo el patrón del abandono que le hicieron a él. Manuel tiene en la cabeza que José José lo abandonó y no lo reconoció porque su mamá se lo dijo cuando era chiquito. Por eso, mi amiga dice que él está repitiendo ese patrón con su hijo.

También empezó a hacerle un ataque feroz a esta familia que no se metía con él que nunca tuvo que ver nada con él. Empezó a decir que los hijos de José José no eran hijos de él y un montón de groserías a insultar a la esposa.