“Ha sido trágico”: Cristina Hurtado reveló lo que hace para cuidar su figura en grabaciones de ‘La casa de los famosos’

Cristina Hurtado habló de sus rutinas de alimentación en La casa de los famosos Colombia

“Les quiero mostrar lo que yo hago antes de las grabaciones de La casa de los famosos Colombia , porque si no lo hago, llego a mi casa por la noche y quiero acabar con la cocina y eso es malísimo”.

“Entonces Mayita me empaca la lonchera, tengo pechuguita asada, tomate asado y berenjena, además de juguito verde”, contó.

Cristina Hurtado hizo una fuerte confesión sobre su forma de alimentación

La hermosa presentadora, quien es madre de tres hijos, reveló que tuvo que recurrir a esta técnica de organización en cuanto a las comidas, pues en algunas ocasiones al no comer antes de las grabaciones del programa del Canal RCN y la app de ViX, terminaba aguantando hambre por largas jornadas de tiempo y al llegar a su casa consumía una gran cantidad de productos de su alacena,

“Quería compartir eso con ustedes porque me han preguntado que cómo hago al estar tanto tiempo al aire y llegar tan temprano a la casa. Ha sido trágico cuando no traigo lonchera o cuando no alcanzo a cenar porque, de verdad, humanamente, les tengo que confesar que a veces acabo con la cocina”.