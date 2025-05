¿Habrá separación? J Balvin destapó la ausencia de Valentina Ferrer en su cumpleaños

J Balvin aclaró la razón por la que su novia no estuvo en su cumpleaños. | Foto: cuenta de instagram @valentinaferrer

Sin embargo, miles de personas se percataron de la ausencia de Valentina en el evento, por lo que se preguntaron las razones por las que no asistió a la fiesta, e incluso, se llegó a rumorar sobre algunos problemas en su relación.

El artista explicó que Valentina no pudo llegar al lugar por algunos inconvenientes migratorios , por lo que, un muy pocos días, se reencontrarán para poder compartir en familia y celebrar su vuelta al sol.

“Valentina Ferrer y J Balvin son el reflejo de un amor que crece en silencio, con estilo y conexión verdadera. Juntos caminan entre el arte, la música y la moda con una complicidad que no necesita gritar para brillar. Son ese tipo de amor que inspira: auténtico, modelo y lleno de ternura sofisticada” , se lee en el artículo.

“Se ven hermosos, me encanta que esta familia no tiene que estar presumiendo nada”; “Te amo J Balvin, eres inspiración”; “Son una de las parejas más bellas que he visto” y “Se nota el amor que hay entre ellos, de todo tienen que hacer un chisme”, son algunas de las palabras que más llamaron la atención.