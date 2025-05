J Balvin y Feid cantarán en prestigioso festival musical en Japón, estas son las fechas de las presentaciones de los reguetoneros

J Balvin actuará el 16 y el 17 de agosto en Tokio y en Osaka, mientras que Feid se presentará el 17 de agosto en el escenario Beach Stage de Tokio. El cartel de este año incluye a artistas como Alicia Keys, Camila Cabello, Fall Out Boy, Baby Metal, Lisa, Bloc Party, Porter Robinson, The Prodigy y Jorja Smith, entre otros. En ediciones anteriores, el festival ha reunido a más de 250.000 asistentes entre Tokio y Osaka. Las entradas están a la venta desde el 12 de marzo, con precios que van desde 600.000 hasta 1.500.000 pesos colombianos.

El reconocido músico británico Sting aceptó públicamente que no les dejaría su fortuna a sus hijos. En una entrevista concedida al medio especializado Daily Mail, el exlíder de The Police explicó que la controvertida postura se debe a que “no quedará mucho dinero, porque lo estamos gastando. Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos, y no queda mucho”.Además, ha criticado la percepción pública de que sus hijos han sido beneficiados por su fama y fortuna. “La gente hace suposiciones de que nacieron con una cuchara de plata en la boca, pero no se les ha dado mucho”, comentó.