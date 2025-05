La muerte de la reconocida artista, que también incursionó en el mundo de la actuación al participar en El niño y el papa, interpretando a Carmen Peralta, dejó un vacío en el mundo del entretenimiento , y aunque aún no se conoce en profundidad lo sucedido, si se han dado a conocer ciertos detalles.

Fue su hija, María Francisca Gutiérrez Duque, quien al conversar con W Radio , reveló que su madre tuvo que ser sometida a una cirugía, y lamentable no logró salir con vida.

“Además de su exitosa carrera, es recordada por estar en la película El niño y el papa. Fue elegida para cantar en la recepción que el entonces presidente Betancur le realizó a Juan Pablo II"; “Más de 40 álbumes grabados en su gran carrera musical , con su tono de voz bastante particular que la llevó rápidamente a consolidar su carrera enm la década de los 60’s. Paz en su tumba, querida Carmenza”, fueron algunos de los comentarios.

Historia de vida y trayectoria de Carmenza Duque

En la capital, fue descubierta por el locutor Otto Greiffestein, quien le dio la oportunidad de participar en su programa de radio La noche fantástica , transmitido por Caracol Estéreo. En ese espacio se dio a conocer con el seudónimo de “La voz fantasma”, ya que su familia no aprobaba su incursión en el mundo artístico.

A los 18 años grabó su primer disco y no tardó en convertirse en una de las voces más reconocidas de la balada y el bolero en Colombia. Temas como Yo no me vuelvo a enamorar, Zamba de mi esperanza, Cielo rojo, Soy lo prohibido y Miénteme la catapultaron a la fama y al corazón del público latinoamericano.