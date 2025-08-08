Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo del humor como Hassam, sorprendió al confesar cómo fue estafado por uno de sus tíos, lo que detonó un motivo para alejarse de su familia.

Todo lo contó durante una entrevista con la emisora Radio Uno 88.9 FM, en la cual explicó que todo ocurrió en el año 2015, después de que un día su familiar le pidiera un favor.

“Me dijo: ‘Estoy en la inmunda, présteme plata’. Entonces, yo detesto prestar plata y le dije: venda un show mío y yo le regalo el show. Si le va bien, me da algo, si no, todo bien”, explicó.

El humorista explicó que esto ocurrió hace 10 años. | Foto: Instagram: @oficialhassam

En efecto, su tío Freddy logró vender el espectáculo y le fue mejor de lo que imaginaban. “Me botó un palo [un millón de pesos], yo en esa época cobraba siete”, señaló.

La situación no terminó ahí, ya que su familiar continuó vendiendo shows a su nombre. De hecho, el humorista contó que un día su tío se fue para el Downtown Majestic y vendió otros eventos, pero estos nunca los pactó con él.

“El man [el dueño del Majestic] le compró diez fechas. Mi tío hizo fue un negociazo y se asoció con dos joyas que eran sus amigos. Ellos eran parceros desde el colegio y mi tío los prefirió a ellos que a su familia”, manifestó.

Un día, Freddy y los amigos le propusieron que montaran un show, pero no les fue bien y su tío le pidió que les devolviera el dinero, ante lo cual él no tuvo ningún problema.

Todo cambió después de que le llegó un mensaje de una señora que decía: “Nosotros intentamos montar un show suyo con un señor que dice que es su tío. (…) Nosotros le dimos cinco millones de pesos en junio”.

“Ya estábamos en septiembre y no habían cuadrado ningún show (…) Lo peor de todo fue que la señora acababa de tener un bebé, con el esposo se habían embalado con un gota a gota para sacar los cinco millones”, explicó el artista.

Pero eso no fue lo peor, según dijo, sino que la mujer le contó que en una oportunidad vieron a Freddy y le preguntaron por el show, y su respuesta fue la que más lo sorprendió.

“El man les dice: es que Hassam no ha querido devolver la plata”, explicó.

La situación no le gustó para nada al comediante y por eso decidió hablar con los amigos de su tío. Además, a todo esto se suma que la mujer le aseguró que no eran los únicos a los que habían estafado.

“Los manes se iban por ahí diciendo que organizaban shows de Hassam y cobraban plata”, dijo.

Por todo esto, el artista se asesoró, pero finalmente no pudo hacer nada para emprender acciones legales en contra de estas personas.

Finalmente, afirmó que todo este tipo de cosas ha hecho que tome cierta lejanía con su familia.