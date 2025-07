Hermana de Miguel Uribe Turbay dio desgarradoras palabras sobre momentos duros; soltó plegaria: “Todo junto duele más”

“ ¿Cómo he podido resistir los dolores del alma? Tengo fe. Tengo amor. Tengo apoyo. Sé que lo mejor siempre está por venir. Y tengo una certeza: los milagros existen. Mi abuela se fue, sí. Era esperado, pero no por eso menos doloroso. Todo junto duele más. Ella fue mi mamá cuando perdí a la mía. Despedirla en medio de esta pesadilla ha sido un nuevo golpe al alma", relató en el pie de foto.

“Pero no estoy sola. Siento a mi mamá Diana, que desde hace más de 30 años me cuida desde el cielo. Siento a mi abuela, que ahora se convierte en refuerzo para interceder por toda la familia, su obra y el milagro de Miguel. Siento la solidaridad de millones que nos entregan su amor, su solidaridad y su oración. Y siento a Dios, que no me suelta”, agregó, plasmando su energía y deseos de que todo salga bien.