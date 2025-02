Hermana de Yina Calderón no bajó de “payasa” a Melissa Gate y arremetió en su contra por burlesca imitación de la influencer

La mayoría de los habitantes quedaron conformes con sus parejas, sin embargo, este no fue el caso de Yina Calderón y Melissa Gate, quienes son ‘enemigas’ incluso desde antes de iniciar el programa.

Aunque Melissa actualmente tiene mayor apoyo de los televidentes que la influencer huilense, a muchos no les gustó la forma en la que imitó a Yina, ya que les pareció “grosera, cero profesional y burlesca”, cosa que no hizo Yina.

Hermana de Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate por burla

Una de las que no se quedó callada frente a este show fue Juliana Calderón, hermana de Yina, ya que a través de sus redes sociales habló al respecto de lo “fea” que se vio la imitación de la paisa y la tildó de “payasa”.

“Me parece que Melissa no la dio, fue una estupidez lo que hizo. O sea, una payasada completa burlándose del tema. La verdad perdiste puntos, Melissa, y lo he notado por comentarios de muchas partes ”, dijo en primera instancia Juliana.

“Hay gente que se lo tomó en serio, como el Flaco Solórzano, mi hermana, no es porque sea mi hermana, pero Yina también se lo tomó muy en serio y ni siquiera haciendo como burla ni nada. Entonces yo creo que se lo tiene que ganar mi hermana o el Flaco, porque hicieron muy buenos papeles” , concluyó Juliana.

Las palabras de Juliana también causaron reacciones por parte de los seguidores del programa y de ambas mujeres. Algunos de estos fueron: “Pero es que eso no fue burla, Yina es así, en realidad, no me parece burla”; “Tu hermana que soporte, está recogiendo lo que siembra”; “Yina es la ganadora”; “Qué odio con Melissa, cuando la que inició todo eso fue la misma Yina. Matan al tigre y se espantan con la piel”; “¿Qué otra imitación quería que hiciera Melissa? Si así es su hermana o disculpe, será por lo refinada para hablar, caminar, expresarse. Esa es su hermana, mi linda".