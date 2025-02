Hernán Orjuela destapó realidad que vive en Estados Unidos tras años de irse de Colombia: “No daban abasto”

De acuerdo con lo que reveló, el exintegrante de Día a día habló de su experiencia personal en el territorio norteamericano, donde vive desde 2016 . Dicho camino no fue fácil, por lo que tuvo que aprender a sobrellevar las cosas.

“Todo el proceso que viví hace 8 años, cuando llegué acá con la ilusión de comenzar una nueva vida con unas nuevas ilusiones a nivel también de profesionales, pues me encontré contra una pared muy seria”, apuntó.

De igual manera, se sinceró con respecto a los instantes complejos con el tema del dinero, el cual ya no le alcanzaba en su antigua realidad: “Llegó un punto en donde la plata que yo estaba recibiendo de mis actividades profesionales en Bogotá, especialmente con el teatro, no daban abasto, o sea, no alcanzaban para pagar que los colegios de los niños, los peajes, los carros y demás”.