Hija de Luis Alberto Posada se pronunció tras problema en homenaje por muerte de Yeison Jiménez: “Una falta de respeto”

Luego de confirmarse la trágica muerte de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada optó por manifestarse de manera pública. El cantante compartió un video en sus redes sociales en el que expresó sus sentimientos frente a la noticia, un pronunciamiento que llamó la atención de quienes conocían el conflicto previo que había existido entre ambos artistas.

Posteriormente, durante el homenaje realizado en honor a la celebridad, Posada subió a la tarima para interpretar una canción, gesto que fue entendido como un acto de respeto y reconocimiento a la memoria del fallecido cantante de música popular.

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando el artista se mostró inconforme con la producción del evento, luego de que le solicitaran abandonar el escenario para continuar con la agenda prevista.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Luis Alberto Posada acababa de finalizar una de sus interpretaciones cuando los organizadores comenzaron a despedirlo con aplausos para dar paso al siguiente invitado. Esta situación no fue bien recibida por el cantante, quien tomó el micrófono y detuvo el desarrollo del evento para expresar su molestia.

Luis Alberto Posada protagonizó incómodo momento en homenaje a Yeison Jiménez. Foto: YouTube Olímpica Stereo FM

Hija de Luis Alberto Posada lo defendió ante polémica en homenaje a Yeison Jiménez

Tras una ola de críticas y comentarios en redes sociales, Nathaly Posada, hija del cantante, decidió pronunciarse al respecto, defendiendo a su progenitor de todos los que lo recriminaron y trataron de manera negativa.

La mujer fue clara en que no estaba de acuerdo con ese tipo de conductas, ya que su padre no merecía lo que pasó en el escenario del evento.

“Me parece una falta de respeto, más allá de cualquier situación que haya existido entre ellos. Él no merecía ese trato, especialmente porque estuvo ahí desde los inicios, brindando apoyo sincero, y porque su trayectoria musical hablar por sí sola y merece ser honrada. Hoy, además, sé que mi padre está profundamente conmovido y le duele en el alma la partida de su colega”, dijo.

De igual manera, en otro post, la hija aseguró que su papá también tenía derecho a llevar las cosas a su modo, pues había querido despedirse de manera sincera. En este punto fue cuando reprochó a quienes lo ofendían, pues sabía que después estarían lamentándolo y extrañando su lugar en la música.

“Nadie sabe lo que hay en su corazón ni si ese dolor viene acompañado de culpa, recuerdos o silencios, pero sí tiene derecho a sentir, a despedirse y a guardar duelo (...) A quienes hoy lo insultan y juzgan desde el odio, solo les digo algo: ojalá el día que mi padre ya no esté, no sean esas mismas personas las que salgan a lamentar su partida ni a decir palabras bonitas que hoy no son capaces de sostener con respeto”, indicó.

“El silencio también es una forma de humanidad. Aquí no se trata de egos, se trata de respeto. Defender a un padre no es una falta de respeto, es amor y lealtad. Mi papá es un ser humano, un artista con trayectoria y un hombre que hoy está de luto, como lo está un país por la tragedia de seis seres humanos”, agregó.