Hijo menor del actor Edgardo Román reveló por qué no fue al entierro de su padre

Tras complicaciones de salud, en enero del presente año murió en Bogotá el actor Edgardo Román, padre del también artista Julián Román. El artista se destacó por su gran aporte a la televisión colombiana durante más de 50 años.

Después de cuatro meses, Oscar Alexander Garrido, el hijo menor del actor fallecido, contó en el programa Buen día Colombia del canal RCN por qué no fue al entierro de su padre, de quien aceptó que, aunque fue reconocido por él, no lleva su apellido.

“Pero pues toda la vida supe quién fue mi papá (...) El amor o el cariño, el afecto, no es algo que tenga un apellido, sino las acciones que tengan con uno. El concepto que yo tuve de mi papá era [de ser] un tipo fuerte, aguerrido y que era una persona muy activa. La última vez que lo vi fue justamente cuando estaba empezando la pandemia”, contó en el programa citado anteriormente Garrido, quien también es actor.

Óscar Alexander Garrido agregó: “Cuando falleció no me la creía, Julián posteó algo de la muerte de mi papá y yo dije: ufff, se nos fue (...) No fui al entierro, tampoco quería buscar murmullos o malentendidos de la gente como que ‘ah, ya, como ahora sí se murió Edgardo ahora viene a...’. No me interesa nada físico de mi papá, lo que él me heredó lo tengo acá y acá ―mientras con su dedo señalaba su corazón y cabeza―, que para mí es muy importante que otra cosa”.

Sobre la relación con el actor Julián y Liliana Román, también hijos del fallecido actor, contó que se habla muy poco con ellos, aunque aclaró que no sostienen una mala relación.

“De niño compartí bastante con ellos y tengo solo buenos recuerdos, Julián es una persona a quien yo admiro muchísimo, me parece un tipo superprofesional, supercamellador. Y Liliana, pues sé que tengo dos sobrinos, no los conozco, sé que en cualquier momento me tendré que encontrar con Julián en algún rodaje”, agregó Garrido en Buen día Colombia.

Julián Román dijo que a su papá le salió la pensión al día siguiente de morir

El pasado 3 de mayo se hizo oficial la adhesión de siete reconocidos artistas colombianos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, asegurando que sería este candidato el que traería verdaderos cambios al arte y la cultura en el país.

Fabio Rubiano, Julián Román, Carolina Ramírez, Adriana Romero, Carmenza Gómez, Marcela Valencia y Carlos Duque se grabaron espontáneamente en la casa del primero para hablar sobre política y las necesidades, no solo culturales, sino económicas de Colombia.

“Nosotros, desde nuestro lugar y privilegio, traemos a estas personas que viven en la cultura del miedo. Eso es lo que nosotros, creo, podemos aportar, cambiar y construir”, explicó Ramírez, quien fue la única que no estuvo presente físicamente en la reunión, ya que actualmente tiene su residencia en Argentina.

Asimismo, se habló de la fórmula vicepresidencial de Petro, Francia Márquez, con quien todos los invitados a la reunión se sienten cómodos, tal y como lo evidenciaron en la grabación.

“La presencia de Francia a mí me da mucha confianza, muchísima confianza”, dijo Rubiano, mientras que Carmenza Gómez criticó tajantemente a aquellos que se quejan de la preparación ejecutiva que puede tener Márquez para el puesto en el Gobierno nacional: “Que esgriman eso como argumento. ¿Y los que están preparados cómo han gobernado?”.

“Si algo nos ha seducido de Francia es esa actitud cultural. Eso es pura poesía política. Ella dice ‘vivir sabroso’. Eso es poesía, no publicidad”, agregó Duque.

Sin embargo, uno de los momentos que mayor sorpresa ocasionó, no solo a los famosos que estaban reunidos, sino a los internautas que vieron el video en redes sociales, fue cuando Román asegura que un día después de fallecer su padre (8 de enero de este año), el también actor Edgardo Román, fue cuando por fin “le salió la pensión”.

“¿Ustedes pueden creer que a mi papá, del día que se murió, al otro día le salió la pensión?”, fue la confesión de Julián. “Uy, tenaz”, se alcanzó a escuchar al fondo.

Por su parte, Rubiano puso en la conversación su caso, recordando que dentro de poco cumplirá cuatro décadas en el mundo laboral y que lo más probable es que no logre alcanzar una pensión.

Este tema alcanzó a generar indignación en internet, con personajes como el senador petrista Gustavo Bolívar comentando este hecho. De acuerdo con el congresista de izquierda, esta situación se puede tildar como “algo doloroso”, que es parte de una “jodida realidad” y recordó que en Colombia “a muchos les llega la cita de la EPS con el especialista cuando ya han muerto”.