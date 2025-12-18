Gente

⁠Horóscopo de este jueves 18 de diciembre: predicciones para este día, según Nana Calistar

La astróloga mexicana reveló lo que viene para cada una de las casas astrales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

18 de diciembre de 2025, 12:01 p. m.
Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.
En la actualidad, las predicciones zodiacales ocupan un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana de miles de personas. Para algunos, representan una guía semanal; para otros, una herramienta para organizar decisiones mensuales o incluso para trazar planes a largo plazo.

Este creciente interés ha impulsado la popularidad de astrólogos y lectores del horóscopo, quienes han ganado notoriedad en distintos países al compartir pronósticos que sus seguidores consideran acertados y reveladores.

Dentro de este panorama, México cuenta con una figura que sobresale con especial fuerza en el ámbito digital: Nana Calistar.

Su manera directa y distintiva de comunicarse, junto con la publicación constante de mensajes dirigidos a cada signo del zodiaco, la ha consolidado como una de las voces más influyentes del momento en el mundo de la astrología.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.
Horóscopo de hoy jueves 18 de diciembre

  • Aries

“Ya estuvo bueno de cargar rencores como si fueran medallas. Suelta lo que te duele y enfócate en las metas que te propusiste para este año, porquye el calendario no perdona y este último mes es clave para cerrar fuerte. Estás en una etapa muy buena, de esas en las que, si te pones las pilas, sí puedes lograr eso que tanto dices que quieres, pero ojo: querer no es lo mismo que hacer”.

  • Tauro

“Pon mucha atención porque un amor del pasado vuelve a tocar a tu puerta, y no precisamente con buenas intenciones. Si le abres, te vas a meter otra vez en los mismos enredos de los que te costó un friego salir. Y luego no te andes quejando si te vuelven a ver la cara, porque nadie aprende en cabeza ajena, pero tú ya tienes experiencia suficiente”.

  • Géminis

“Esa expareja sigue fregando porque tú no has cerrado la puerta como se debe, y mientras sigas dejando rendijas abiertas, seguirán entrando los mismos problemas. Ya corta ese lazo de una vez, porque mientras sigas mirando al pasado, no dejas entrar a gente buena que sí te quiera, te valore y te sume”.

  • Cáncer

“Pon mucha atención porque se marcan pérdidas de objetos o documentos importantes; revisa bien antes de salir, guarda copias y no confíes en tu memoria. Si tienes pareja, se aproxima una situación que los va a hacer discutir, pero no todo está perdido: cuando cambien mentiras por verdades, la confianza puede volver más fuerte que antes”.

  • Leo

“Gente tonta sobra en este mundo y tú ya no estás para cargar con quien nomás te daña y busca sacar provecho de ti. Aprende de una vez a quitar de tu camino a esas personas que solo te buscan cuando tienen una necesidad y luego se hacen humo. No eres banco, psicólogo ni salvavidas, eres una persona que merece respeto, atención y reciprocidad”.

  • Virgo

“Vienen decepciones, y no porque la vida sea injusta, sino porque a veces esperas más de lo que debes de personas que apenas conoces o que ya antes te habían fallado. Aprende a bajar expectativas y subir estándares, así te evitas corajes innecesarios”.

  • Libra

“Vas a ver ciertas fotos o publicaciones que te van a prender los celos como cerillo en gasolinera. Y ojo: si alguna vez desconfiaste de esa persona, no fue gratis ni por loca imaginación, fue porque algo no cuadraba. En estos dípas podrías enterarte de chismes o traiciones donde andan mencionándote más de la cuenta, así que mantén la cabeza fría y no explotes antes de tiempo”.

  • Escorpio

“Pon atención a lo que comes y bebes, porque se marcan infeccikones estomacales, malestares y unos kilitos de más si no te cuidas. Ya no estás para excesos diarios. Es momento de aprender de los errores y no volver a caer en lo mismo solo por impulso o coraje”.

  • Sagitario

“Por fin comienzas a sanar heridas del pasado que no te dejaban avanzar ni disfrutar lo que sí tienes enfrente. Este proceso no es fácil, pero es necesario para que dejes de cargar dolores que ya no te corresponden. Si tienes pareja, aguas con los celos y la desconfianza, porque por querer llamar la atención podrías terminar ofendiéndola u ofendiéndolo y creando un problema donde no lo había”.

  • Capricornio

“Si en estos días han existido celos y desconfianza, poco a poco se van a ir disipando, siempre y cuando dejen de decir mentiras piadosas que solo enredan más las cosas. La honestidad, aunque incomode, será la clave para recuperar el alma”.

  • Acuario

“No le tengas miedo a lo que la vida te pone enfrente. Agradece cada oportunidad y agárrala con ganas, porque si tú no la tomas, habrá alguien más vivo o viva que sí lo hará. La vida no espera a nadie. Relaciones familiares comienzan a mejorar muchísimo, sobre todo si hubo distancias, silencios o malos entendidos en el pasado”.

  • Piscis

“No permitas que nadie rebase la línea del respeto, porque una vez que lo dejas pasar, luego es imposible poner freno. Date tu lugar y serás respetado. Eso sí, traes la lengua muy suelta, y si no te mides, podrías meterte en problemas innecesarios; no todo lo que piensas debe decirse”.

