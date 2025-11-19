Horóscopo de este miércoles 19 de noviembre para cada uno de los 12 signos; es hora de abrir los ojos en el amor

Día con día crece el número de personas que recurren a la astrología para orientar su semana, su mes o incluso todo su año.

La idea de que los movimientos de los astros influyen en la vida de quienes pertenecen a los 12 signos del zodiaco sigue ganando relevancia y alimenta este interés.

En distintos países, especialistas en la materia han logrado consolidarse como voces reconocidas gracias a sus predicciones y horóscopos, que con frecuencia resultan verdaderos.

En México, una de las figuras más influyentes (sobre todo en el ámbito digital) es Nana Calistar. Con un estilo inconfundible, la figura comparte diariamente las lecturas zodiacales para cada signo, convirtiéndose en una de las más consultadas.

Signos del zodiaco: horóscopo de Nana Calistar para el miércoles 19 de noviembre. | Foto: Getty Images

Horóscopo para hoy miércoles 19 de noviembre

Aries

“A ti nomás te dicen ‘hola’ y ya quieres andar encamándote con el pasado. Sí, se ve la posibilidad de reencontrarte con un ex, y si esa es la única manera de tenerlo “adelante”, pues tú sabrás".

Tauro

“Aprende a quererte, a vivir contigo mismo, a disfrutar tu soledad, porque cuando eso te salga natural, el amor dejará de ser una necesidad y se volverá una opción, y de las buenas, no de las que salen en ofertazo de tres por cien pesos. Quien te quiera, que venga bien parado; quien no, que siga su camino”.

Géminis

“No le entregues tu corazón a cualquiera que sonríe bonito, porque hay gente que nomás sabe destruir lo que no puede conseguir. Desconfía tantito, no dejes que te endulcen los oídos, porque estás en una etapa donde cualquier mentira disfrazada de cariño puede fregarte la existencia”.

Cáncer

“Si la persona con la que estás no cumple lo que necesitas, no hay nada que andar rogando. La gente no cambia nomás porque tú le reces o le llores, así que no pierdas el tiempo con quien no te hace sentir querido o valorado. Si tu relación trae celos, mentiras y falta de confianza, es momento de decidir si quieres seguir sufriendo o quieres empezar a respirar”.

Leo

“Te lo he dicho mil veces: no entregues tus dos manos, tus dos pies y tu corazón completo, porque luego te dejan nomás con el puro orgullo tirado en el suelo y ni quién lo levante. Aprende a quererte tantito, que la gente abusiva nomás está esperando que te ablandes para seguir chingándote la existencia”.

Virgo

“A volar a toda esa bola de aprovechados que nomás te buscan cuando huelen fiesta, alcohol gratis o ganas de desmadre. Haz un inventario de tu gente, pero uno bueno, como señora que revisa la despensa: lo que ya está echado a perder, se tira y punto”.

Libra

“El amor no se busca, mi cielo… se provoca. Y si sigues encerrado en tu casa, con jetota y oliendo a flojera, pues ni las moscas se te van a arrimar. Ponte en el camino del amor para que te encuentre y no batalles".

Escorpio

“En las noches te me pones triste, callado, sintiéndote solo, pero recuerda que la soledad es maestra dura: te enseña a no depender de ningún bulto a medio usar para sentirte completa. Es temporada de aprender a estar contigo sin dramas”.

Sagitario

“Se ven posibilidades grandes de romance con una persona a distancia. Antes de lanzarte como flecha loca, piensa muy bien qué estás dispuesto a sacrificar. Si vale la pena, dale con todo, que el amor bonito también crece de lejos. Y si ya tienes pareja, el universo te empuja al segundo paso: hablar en serio, avanzar, comprometerse”.

Capricornio

“Un proyecto importante viene cargado de buenas ganancias, pero deberás poner mucha atención y pedir asesoría. Que no te dé pena preguntar; quien no consulta, se hunde solito. Se avecinan días buenos, aunque también te enterarás del rompimiento de una amistad y eso te va a mover emociones que creías enterradas”.

Acuario

“Vienen proyectos fuertes y muy buenas ideas revoloteando en tu cabeza, pero también vienen un montón de envidias de gente ardida que te quiere ver tirado en el suelo. Tú ni los voltees a ver, po

rque contestarle a un crítico sin vida es caer en su juego: un cuento de nunca acabar. Esta vez, enchíngate en silencio, pero con estilo”.

Piscis

“Todo lo que haces lo haces con el corazón por delante, pero recuerda que toda chingadera que se hace, se paga, aunque sea por inocente o por amoroso. No tengas miedo, que tu conciencia sabe que jamás obrabas con maldad, solo con pasión, terquedad y tantita ingenuidad que siempre te ha sobrado”.