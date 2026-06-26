Horóscopo de este viernes 26 de junio, según Nana Calistar: se visualizan nuevos negocios y una etapa de mucho aprendizaje

La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha despertado un creciente interés entre quienes buscan orientación sobre lo que podría ser el futuro, ya sea en temas relacionados con el amor, el trabajo o la salud.

Por eso, consultar el horóscopo se ha convertido en una práctica habitual para miles de personas. En este contexto, Nana Calistar se ha consolidado como una de las figuras más populares de México, ofreciendo a sus seguidores predicciones con un estilo cercano y auténtico.

Los 3 signos que atravesarán un cambio radical en junio; los astros los impulsan a cerrar etapas

A diferencia de otros astrólogos, destaca por brindar mensajes claros, directos y fáciles de comprender, lo que ha sido clave para mantenerse como una de las voces más influyentes y seguidas en el mundo de la astrología.

Horóscopo de este viernes 26 de junio

Aries

“Ya es momento de dejar de hacerte películas en la cabeza y comenzar a enfrentar la realidad tal y como es. Observa, analiza y presta atención a las señales antes de sacar conclusiones”.

Tauro

“Este 26 de junio marca el inicio de una etapa muy intensa, de esas que te pondrán a prueba en todos los sentidos, pero también será una temporada donde descubrirás una fuerza que ni tú sabías que tenías“.

Géminis

“Comienza un ciclo donde las oportunidades llegarán para quien esté dispuesto a moverse y dejar la flojera guardada. Se visualiza un negocio relacionado con ventas, comida, bebidas, postres, productos caseros o cualquier actividad donde tengas contacto con la gente“.

Cáncer

“Inicia una etapa en la que tendrás que aprender a decir ‘no’ sin sentir culpa. Ya no prestes dinero por compromiso, por lástima o porque te da pena negarte. La vida comenzará a devolverte poco a poco todo aquello que alguna vez te quitó“.

Leo

“Es momento de dejar de cargar costales que ni tuyos son y comenzar de cero con toda la actitud. No necesitas que nadie te aplauda ni te dé permiso para crecer; con que tú creas en ti, es más que suficiente“.

Virgo

“Se abren puertas importantes en tu vida, pero también llegan personas nuevas, que no todas vienen con buenas intenciones. Aprende a observar más y hablar menos, porque traes una temporada en la que muchos querrán acercarse para sacar información“.

Libra

“Ya estuvo bueno de quedarte callado para evitar problemas. Es momento de poner límites y mandar bien lejos a toda esa bola de hipócritas que solo llegan a chuparte la energía y a meterte dudas en la cabeza“.

Escorpión

“No te desesperes porque las cosas no estén saliendo al ritmo que tú quieres. Lo bueno está más cerca de lo que imaginas, pero necesitas dejar de sabotearte con pensamientos negativos“.

Sagitario

“No puedes seguir descargando tus frustraciones con las personas que más quieres, sobre todo si tienes pareja, porque podrías lastimarla con palabras o actitudes que después ni tú mismo sabrás cómo arreglar“.

Capricornio

“Se vienen cambios importantes en muchos aspectos de tu vida y esta vez no podrás seguir haciéndote el que no pasa nada. No todo lo que brilla es oro, y tú lo sabes perfectamente. Antes de aceptar cualquier propuesta, iniciar una relación, prestar dinero o tomar una decisión crucial, analiza bien las consecuencias“.

Acuario

“Este 26 de junio trae una energía muy positiva para ti. Comenzarás a sentir que muchas cargas se van quitando de tus hombros y recuperarás esa confianza que por momentos se había escondido“.

Piscis

“Se marca el inicio de un ciclo lleno de oportunidades, cambios y momentos que te harán recuperar la confianza que por momentos habías perdido. Muévete, actúa y deja de poner excusas”.