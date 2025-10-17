Horóscopo de hoy para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar; es hora de abrirse al cambio

La astrología continúa ganando reconocimiento en todo el mundo, con una comunidad cada vez más activa de intérpretes de los astros que buscan ofrecer claridad en medio de la incertidumbre cotidiana.

Entre las voces más reconocidas, sobre todo en México del tema astrológico, se encuentra Nana Calistar, una figura que ha sabido conectar con el público gracias a su carácter particular y un estilo directo.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. | Foto: Getty Images

Este viernes 17 de octubre de 2025, la astróloga mexicana regresa con sus esperadas interpretaciones zodiacales, ofreciendo una nueva lectura del firmamento para cada uno de los doce signos.

Horóscopo de Nana Calistar para hoy viernes 17 de octubre

Aries

Una nueva vida podría ser la noticia más grande para este signo y además, debe controlar su intensidad.

“Se aproxima un chisme gordo: embarazo inesperado de una amistad, y tú serás de los primeros en enterarte. No te metas en lo que no te llaman, pero tampoco te sorprendas”.

Tauro

No está del tomo mal desconfiar un poco, sobre todo de las amistades.

“Ten mucho cuidado con la gente que te rodea, porque entre tus amistades hay de esas que sonríen de frente y te clavan el cuchillo por la espalda”.

TAURO 17 de octubre



Ten mucho cuidado con la gente que te rodea, porque entre tus amistades hay unas bien hijas de la fregada, de esas que sonríen de frente y te clavan el cuchillo por la espalda. No te fíes tanto ni cuentes tus planes, que el mal de ojo es real. Si tienes… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2025

Géminis

Te sientes como una montaña rusa, un día con mucha energía, pero al otro como si cayeras al vacío. Debes tratar de encontrar un punto de equilibrio.

“Andas con el humor más cambiante que el clima: un día quieres comerte el mundo y al otro no te quieres ni levantar. Pero eso sí, tu mente anda llena de ideas y tus proyectos empiezan a moverse”.

Cáncer

Sientes que estás con bajón de ánimo, pero el amor o la ilusión aparecería para darle un giro a ese sentimiento.

“Traes el corazón sensible y el ánimo medio bajo, porque las cosas no salieron como esperabas. Hay posibilidades de que alguien nuevo aparezca en tu vida y te haga sentir mariposas en el estómago, así que no te cierres al amor”.

CÁNCER 17 de octubre



Traes el corazón sensible y el ánimo medio bajo, porque las cosas no salieron como esperabas. Pero no te me vengas abajo, corazón, que lo que hoy parece fracaso mañana será bendición. Hay posibilidades de que alguien nuevo aparezca en tu vida y te haga… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2025

Leo

Es hora de revaluar el amor, porque si ya no se siente igual, no se debe quedar donde ya no ve un futuro.

“Si estás en una relación y sientes que das más de lo que recibes, detente [...] Si no hay reciprocidad, estás en el lugar equivocado. El amor no se ruega, se disfruta, y si no te dan tu lugar, mejor sola o solo, pero en paz".

Virgo

Deja el pasado atrás, ya lo que fue, fue, y no hay por qué tratar de revivir lo que ya se quedó tiempo atrás.

“No te me derrumbes por alguien del pasado, por favor. Esas historias ya se acabaron, y volver ahí es como abrir una herida que apenas estaba cerrando. No vale la pena llorar por lo que ya no te pertenece”.

VIRGO 17 de octubre



No te me me derrumbes por alguien del pasado, por favor. Esas historias ya se acabaron, y volver ahí es como abrir una herida que apenas estaba cerrando. No vale la pena llorar por lo que ya no te pertenece. Cuida más tus piernas y rodillas, que podrían darte… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2025

Libra

En los últimos días, las personas que este signo se han estado cargando con pesos ajenos y eso no les está haciendo bien.

“Cuida mucho tu parte emocional, porque últimamente te andas echando culpas que ni te tocan. No te flageles por errores ajenos. Aprender a soltar culpas también es sanar”.

Escorpio

Este día sería de retos, pruebas algo complejas que le pondrán a prueba en diferentes ámbitos.

“La vida te pondrá pruebas fuertes que te harán despertar. No le temas al cambio, tú naciste para transformarte como el fénix, arder y renacer más fuerte que antes. Aunque duela, lo que pierdas será lo que ya no necesitabas”.

ESCORPIÓN 17 de octubre



Prepárate, mi amor oscuro, porque la vida te pondrá pruebas fuertes que te harán despertar. No le temas al cambio, tú naciste para transformarte como el fénix, arder y renacer más fuerte que antes. Aunque duela, lo que pierdas será lo que ya no… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2025

Sagitario

En medio del caos, y del desorden que a veces cargan las personas de este signo, podría venir un buen día y un buen tiempo.

“Tu inmadurez y tu falta de amor propio te han hecho cometer cada burrada que ni cómo ayudarte, pero no te preocupes, que siempre caes de pie [...] Viene una temporada buena, de esas donde sueltas tanto lastre que hasta el alma te respira”.

Capricornio

CAPRICORNIO 17 de octubre



Se vienen días de mucho trabajo, de esos que te dejan sin uñas y con ojeras, pero también con la cartera más feliz. Vas a encontrar la paz que tanto buscabas, esa estabilidad que te había costado conseguir. Si estás planeando un viaje o esperando la… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2025

Acuario

Lo nuevo hará parte de este día: noticias buenas o mudanza. Se vienen cosas buenas.

“Se aproxima una noticia dentro de la familia: embarazo o anuncio importante que te dejará con la boca abierta. También viene algo relacionado con compra o venta, tal vez una mudanza o una nueva oportunidad laboral”.

Piscis

No se puede continuar siempre diciendo que sí, es momento de parar, revaluar y de vez en cuando dar una negativa.

“Vienen días de mucha reflexión y de decirle ‘no’ a quien te quita la paz. Eres un alma noble que siempre da más de lo que recibe, pero ya es hora de poner límites. Aprenderás que decir ‘basta’ también es un acto de amor propio”.