Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la cuarta semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 22 al viernes 26

En todo el mundo, la astrología sigue ganando popularidad, con personas que creen en la influencia de los planetas sobre los 12 signos del zodiaco.
Este creciente interés ha convertido a varios astrólogos en figuras reconocidas por sus pronósticos, considerados por muchos como sorprendentemente acertados.
Destaca Mhoni Vidente, quien ha logrado un alcance internacional gracias a su estilo directo y a la publicación semanal de predicciones para cada signo.
Hoy, la astrología se integra a la rutina de millones, sirviendo como guía para planear la semana, el mes e incluso anticipar lo que podría suceder durante el año.
- Aries (Carta: El Mundo)
Los obsequios ideales en Navidad serán perfumes, bolsos o maletas; el horóscopo anticipa días calmados, aunque recomienda vigilar molestias estomacales durante la semana, sin mayores complicaciones generales.
Números de la suerte: 12, 34 y 47.
- Tauro (Carta: La Fuerza)
La lectura de La Fuerza anticipa días intensos por labores y cierre anual; aconseja moderación, sobre todo al comer, para evitar excesos que puedan afectar la salud durante la semana.
Números de la suerte: 05, 54 y 63.
- Géminis (Carta: El Emperador)
El Emperador augura liderazgo y fortaleza; señala éxito asegurado, organización de la celebración navideña, mejor manejo del tiempo, días con sorpresas, obsequios inesperados y un periodo marcado por prosperidad económica.
Números de la suerte: 06, 13 y 17.
- Cáncer (Carta: El Loco)
El Loco pronostica fortuna en apuestas durante Navidad; recomienda mejorar la gestión del tiempo y sugiere que los obsequios más acertados serán prendas de vestir y calzado para estas fechas.
Números de la suerte: 01, 15 y 24.
- Leo (Carta: El Sol)
El Sol anuncia días favorables para destacar, con buena fortuna; aconseja ordenar el hogar antes de Navidad, mientras advierte controlar nervios y melancolía, posibles puntos vulnerables durante la semana festiva.
Números de la suerte: 07, 20 y 66.
- Virgo (Carta: El Ermitaño)
El Ermitaño anticipa días para resolver conflictos, con intensa carga laboral y cierre de año previo a vacaciones; recomienda tecnología como obsequio ideal: celular, computadora u otros dispositivos útiles modernos.
Números de la suerte: 08, 11 y 65.
- Libra (Carta: El As de Oros)
El As de Oros augura golpe de suerte el 24 de diciembre; se avecinan prosperidad, abundancia y equilibrio económico. Para obsequiar, destacan perfumes y calzado como las mejores opciones festivas.
Números de la suerte: 18, 22 y 27.
- Escorpio (Carta: El Juicio)
El Juicio invita a analizar y resolver pendientes; el jueves será clave. Llegan obsequios inesperados que alegran, seguidos por un descanso merecido y el inicio de vacaciones muy esperadas pronto.
Números de la suerte: 03, 06 y 09.
- Sagitario (Carta: La Rueda de la Fortuna)
La Rueda de la Fortuna señala días para gozar con energía; habrá celebraciones, se aconseja moderación en comida y bebida, y llegará un obsequio inesperado que generará ilusión y alegría.
Números de la suerte: 19, 20 y 29.
- Capricornio (Carta: El Diablo)
El Diablo anticipa fortuna y posibles premios en lotería; sin embargo, aconseja precaución frente a envidias, malas energías y personas tóxicas que podrían afectar el bienestar durante esta semana.
Números de la suerte: 06, 30 y 37.
- Acuario (Carta: El Carruaje)
El Carruaje augura días de progreso, felicidad y tranquilidad; la semana será mágica y traerá buena suerte. Como regalo ideal, se recomienda todo lo relacionado con tecnología y dispositivos electrónicos.
Números de la suerte: 17, 25 y 56.
- Piscis (Carta: El Mago)
El Mago aconseja comunicarse con Dios y el Universo para obtener lo deseado; la semana será mágica, llena de eventos familiares y con sorpresas en forma de regalos inesperados.
Números de la suerte: 07, 10 y 42.