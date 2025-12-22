Gente

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la cuarta semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 22 al viernes 26

La famosa pitonisa habló de lo que se viene estos días para las casas astrales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

22 de diciembre de 2025, 6:28 p. m.
Mhoni Vidente dio el horóscopo para la semana de Navidad de 2025.
Mhoni Vidente dio el horóscopo para la semana de Navidad de 2025. Foto: Montaje SEMANA | 1. YouTube Mhoni Vidente 2. Getty Images

En todo el mundo, la astrología sigue ganando popularidad, con personas que creen en la influencia de los planetas sobre los 12 signos del zodiaco.

Este creciente interés ha convertido a varios astrólogos en figuras reconocidas por sus pronósticos, considerados por muchos como sorprendentemente acertados.

Destaca Mhoni Vidente, quien ha logrado un alcance internacional gracias a su estilo directo y a la publicación semanal de predicciones para cada signo.

Hoy, la astrología se integra a la rutina de millones, sirviendo como guía para planear la semana, el mes e incluso anticipar lo que podría suceder durante el año.

Gente

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

Gente

Diomedes Díaz, 12 años de su muerte: números de la suerte que han salido en loterías y chances

Gente

Periodista de Caracol atravesó grave complicación de salud y vivió particular síntoma: “el malestar fue avanzado”

Gente

Carolina López regresa a Colombia en su viaje más íntimo

Gente

Advertencia de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará parte del mundo a inicios de 2026: “Lo que se pueda imaginar, va a pasar”

Gente

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Gente

Jaime Bayly expuso inesperada situación en su relación amorosa y dejó en evidencia tema económico: “Me resultaba abrumadora”

Gente

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este lunes 22 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Gente

Predicciones de Walter Mercado: números para ganar la lotería el lunes, 22 de diciembre

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 21 de diciembre; sorpresas para cada signo

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este lunes 22 de diciembre: predicciones de Nana Calistar
  • Aries (Carta: El Mundo)

Los obsequios ideales en Navidad serán perfumes, bolsos o maletas; el horóscopo anticipa días calmados, aunque recomienda vigilar molestias estomacales durante la semana, sin mayores complicaciones generales.

Números de la suerte: 12, 34 y 47.

  • Tauro (Carta: La Fuerza)

La lectura de La Fuerza anticipa días intensos por labores y cierre anual; aconseja moderación, sobre todo al comer, para evitar excesos que puedan afectar la salud durante la semana.

Números de la suerte: 05, 54 y 63.

  • Géminis (Carta: El Emperador)

El Emperador augura liderazgo y fortaleza; señala éxito asegurado, organización de la celebración navideña, mejor manejo del tiempo, días con sorpresas, obsequios inesperados y un periodo marcado por prosperidad económica.

Números de la suerte: 06, 13 y 17.

El horóscopo de Mhoni Vidente revela que este sábado 15 de julio los signos vivirán encuentros significativos.
Horóscopo de Mhoni Vidente Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Cáncer (Carta: El Loco)

El Loco pronostica fortuna en apuestas durante Navidad; recomienda mejorar la gestión del tiempo y sugiere que los obsequios más acertados serán prendas de vestir y calzado para estas fechas.

Números de la suerte: 01, 15 y 24.

  • Leo (Carta: El Sol)

El Sol anuncia días favorables para destacar, con buena fortuna; aconseja ordenar el hogar antes de Navidad, mientras advierte controlar nervios y melancolía, posibles puntos vulnerables durante la semana festiva.

Números de la suerte: 07, 20 y 66.

  • Virgo (Carta: El Ermitaño)

El Ermitaño anticipa días para resolver conflictos, con intensa carga laboral y cierre de año previo a vacaciones; recomienda tecnología como obsequio ideal: celular, computadora u otros dispositivos útiles modernos.

Números de la suerte: 08, 11 y 65.

YouTube video n3YT9GKYVjE thumbnail
  • Libra (Carta: El As de Oros)

El As de Oros augura golpe de suerte el 24 de diciembre; se avecinan prosperidad, abundancia y equilibrio económico. Para obsequiar, destacan perfumes y calzado como las mejores opciones festivas.

Números de la suerte: 18, 22 y 27.

  • Escorpio (Carta: El Juicio)

El Juicio invita a analizar y resolver pendientes; el jueves será clave. Llegan obsequios inesperados que alegran, seguidos por un descanso merecido y el inicio de vacaciones muy esperadas pronto.

Números de la suerte: 03, 06 y 09.

  • Sagitario (Carta: La Rueda de la Fortuna)

La Rueda de la Fortuna señala días para gozar con energía; habrá celebraciones, se aconseja moderación en comida y bebida, y llegará un obsequio inesperado que generará ilusión y alegría.

Números de la suerte: 19, 20 y 29.

Horóscopo de Mhoni Vidente
Horóscopo de Mhoni Vidente. Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.
  • Capricornio (Carta: El Diablo)

El Diablo anticipa fortuna y posibles premios en lotería; sin embargo, aconseja precaución frente a envidias, malas energías y personas tóxicas que podrían afectar el bienestar durante esta semana.

Números de la suerte: 06, 30 y 37.

  • Acuario (Carta: El Carruaje)

El Carruaje augura días de progreso, felicidad y tranquilidad; la semana será mágica y traerá buena suerte. Como regalo ideal, se recomienda todo lo relacionado con tecnología y dispositivos electrónicos.

Números de la suerte: 17, 25 y 56.

  • Piscis (Carta: El Mago)

El Mago aconseja comunicarse con Dios y el Universo para obtener lo deseado; la semana será mágica, llena de eventos familiares y con sorpresas en forma de regalos inesperados.

Números de la suerte: 07, 10 y 42.

Mas de Gente

Mhoni Vidente dio el horóscopo para la primera semana de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la cuarta semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 22 al viernes 26

James Ransone

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

Diomedes Díaz.

Diomedes Díaz, 12 años de su muerte: números de la suerte que han salido en loterías y chances

Periodista de Caracol Televisión tuvo complicación de salud con particular síntoma.

Periodista de Caracol atravesó grave complicación de salud y vivió particular síntoma: “el malestar fue avanzado”

La actriz Carolina López regresa a Colombia para crear proyectos transnacionales desde Los Ángeles, donde reside.

Carolina López regresa a Colombia en su viaje más íntimo

Mhoni Vidente predijo situación compleja para inicios de 2026.

Advertencia de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará parte del mundo a inicios de 2026: “Lo que se pueda imaginar, va a pasar”

Shakira cantó frente a 47.000 personas en el Vive Claro el pasado 01 de noviembre

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Jaime Bayly

Jaime Bayly expuso inesperada situación en su relación amorosa y dejó en evidencia tema económico: “Me resultaba abrumadora”

Mujeres Trenzando Esperanza

Mujeres Trenzando Esperanza: un homenaje al liderazgo femenino y la transformación social

Diomedes Díaz

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Noticias Destacadas