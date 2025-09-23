Suscribirse

Gente

Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 23 de septiembre; predicciones, cambios y consejos para los 12 signos del zodiaco

El astrólogo volvió a dejar sus mensajes en plataformas digitales, buscando llegar a su público fiel.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 4:11 p. m.
Niño Prodigio: vaticinios para finales de septiembre.
Niño Prodigio: vaticinios para finales de septiembre. | Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Este martes 23 de septiembre de 2025, Víctor Florencio, mejor conocido como el Niño Prodigio, volvió a llamar la atención en redes sociales tras difundir un nuevo video en su perfil de Instagram.

En esta ocasión, el astrólogo compartió una lectura profunda sobre las energías de la jornada, advirtiendo sobre transformaciones importantes, revelaciones inesperadas y cambios que podrían impactar de manera directa en los signos, organizados en grupos de elementos.

Las respuestas del público fueron inmediatas: muchos aseguraron que su mensaje llegó en un momento preciso, brindándoles mayor claridad frente a situaciones personales y emocionales. Otros destacaron la utilidad de sus palabras como guía espiritual.

Contexto: Mhoni Vidente dice cuáles son los cuatro signos que serán beneficiados por el eclipse solar del 21 de septiembre

Un aspecto que resalta en su estilo actual es la manera en que ha renovado la presentación de sus predicciones.

En lugar de desarrollar interpretaciones signo por signo, Florencio se centra en los cuatro elementos fuego, tierra, aire y agua, ofreciendo así una visión más amplia y conectada con procesos colectivos.

Horóscopo del 23 de septiembre 2025

Aries, Leo y Sagitario

“El contacto social, las conversaciones y los espacios de intercambio se vuelven fuente de inspiración y expansión. Eso sí, el desafío para ti será equilibrar entusiasmo con prudencia”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“El día te invita a cuidar los recursos, ordenas prioridades y actuar con sensatez. Aunque surjan distracciones o tentaciones, la disciplina y el enfoque permitirán que avances en tu estabilidad”.

Géminis, Libra y Acuario

“El clima favorece tu creatividad y conexiones con los demás. Brillas al expresarte y al dejarte guiar por nuevas experiencias que estimulan tu curiosidad. La clave será no dispersarte ni buscar validación externa”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“El hogar, la intimidad y la vida emocional cobran protagonismo. Es tiempo de escuchar tu voz interna y cultivar relaciones que nutran tu alma. La armonía y la conexión profunda serán posibles”.

En cada una de sus intervenciones públicas, refuerza su papel como consejero espiritual de miles de seguidores que acuden a sus lecturas en busca de luz, guía y un sentido de orientación en su vida cotidiana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Una niña de 14 años habría sido agredida y abusada por tres hombres en un callejón de Buenaventura

2. Laura Tobón se sinceró y habló del tormentoso inicio en el modelaje; afirmó que siempre estuvo sola: “Me expuse”

3. Agéndese: este será el pico y placa en la ciudad de Medellín este miércoles 24 de septiembre

4. Visas a Estados Unidos: ¿Si ya pagué el trámite, pero me la entregan luego del primero de octubre, debo pagar el aumento anunciado?

5. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 23 de septiembre; predicciones, cambios y consejos para los 12 signos del zodiaco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigiosignos del zodiacoHoróscopo hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.