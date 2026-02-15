Horóscopo para este domingo, 15 de febrero, según Nana Calistar

En la actualidad, donde hay una cantidad de horóscopos diseñados para hacerse virales y atraer a públicos jóvenes, Nana Calistar eligió salirse del papel tradicional.

Lejos de los mensajes complacientes y las fórmulas comunes que abundan en redes sociales, la astróloga mexicana apostó por un sello propio: directo, frontal y con ese picante que ya es parte de su identidad.

Mientras otras cuentas replican predicciones rápidas y discursos azucarados, ella rompe con el guion y se dirige a su comunidad con frases punzantes y sin rodeos.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Con este estilo inconfundible, estas son las predicciones de Nana Calistar para el domingo 15 de febrero de 2026.

Horóscopo para este domingo 15 de febrero

Aries

“La vida te está pidiendo que dejes de desgastarte con gente que no entiende razones ni aunque se las expliques con dibujitos. No discutas con quien solo quiere pelear, porque terminarás de pleito y con el coraje atorado. Tú eres fuego, Aries, y cuando te prendes nadie te apaga, pero no todo merece tu energía. Aprende a escoger tus batallas, porque no es lo mismo defender lo justo que andar peleando por puro orgullo”.

Tauro

“La vida te viene a sacudir tantito para que recuerdes quién eres y hacia dónde vas, porque últimamente te has perdido en tu propio camino. Andas como que sí, pero no, como que quieres avanzar pero te da flojera soltar lo que te pesa. Y mira, mi vida, nadie va a venir a rescatarte de tus dudas, así que ponte las pilas y vuelve a enfocarte, porque tú eres más fuerte de lo que crees”.

Géminis

“La vida te viene a dar una lección bien clara: si permites que alguien te dañe una vez y lo dejas pasar, ten por seguro que lo va a volver a hacer. No es mala suerte, mi vida, es falta de límites. Ponte las pilas y pon a esas personas en su lugar. Ya estuvo suave de permitir faltas de respeto o de dejar que te agarren como títere. Tú no naciste para ser juguete emocional de nadie”.

Cáncer

“La vida te está diciendo clarito: no te compliques demasiado la existencia, porque vida solo hay una y tú te la pasas pensando, sintiendo, recordando y hasta sufriendo por adelantado. A veces cargas más de lo que te toca, te echas encima problemas ajenos y terminas agotado emocionalmente. Ya bájale tantito, mi vida, porque no eres basurero de nadie. No te quedes con ganas de nada”.

Leo

“Este 15 de febrero de 2026 te va a caer como balde de agua fría y caliente al mismo tiempo, porque te vas a enterar de chismes, pleitos o noticias familiares que te van a mover el tapete. No es para que te quites el sueño, pero sí para que abras los ojos y entiendas que la familia, aunque a veces saque canas verdes, es lo único que queda cuando la vida se pone ruda”.

Virgo

“Este 15 de febrero de 2026 vas a sentir que traes la cabeza como licuadora, porque el estrés va a querer adueñarse de tus días. Andas pensando demasiado, adelantándote a cosas que ni han pasado, y luego terminas agotado por puro escenario imaginario. Mira, bájale tantito a la intensidad, porque no todo se resuelve corriendo ni queriendo controlar hasta el último detalle”.

Libra

“Este 15 de febrero de 2026 viene con energía de reconciliación y de esas vueltas inesperadas que da la vida. Una amistad con la que tuviste enfrentamientos regresa, y aunque al principio te vas a hacer el digno o la digna, en el fondo sabes que extrañabas la paz”.

Escorpio

“Este 15 de febrero de 2026 te va a traer movimientos emocionales fuertes, de esos que te sacuden hasta el alma aunque tú te hagas el muy ‘yo puedo solo’. Vas a necesitar más que nunca un abrazo, sentirte querido o querida, porque traes el corazón medio sensible, aunque lo escondas detrás de esa cara de ‘a mí nada me afecta’. No te hagas Escorpio, tú sientes todo al triple, momás que no lo dices”.

Sagitario

“Ese 15 de febrero de 2026 vas a traer el corazón medio inquieto y la cabeza más acelebrada que moto sin frenos. Podrías comenzar a sentir celos o emociones raras por tu pareja, de esas que ni tú entiendes, porque normalmente eres bien relajado, pero cuando te pega el orgullo, te pones intenso. Ten cuidado con lo que quieres, buscas y necesitas, porque a veces confundes amor con ego, y terminas haciendo dramas donde no hacía falta”.

Capricornio

“Este 15 de febrero de 2026 la vida te viene a bajar tantito del pedestal, porque aunque tú seas fregón o fregona, recuerda que no eres el centro del universo. A veces te crees tan fuerte, tan capaz y tan ‘yo puedo solo’, que sin darte cuenta terminas alejando a tu familia o a las personas que sí te quieren bien. Se visualizan noticias de personas que están en el extranjero, mensajes o llamadas que te van a mover emociones".

Acuario

“Este 15 de febrero de 2026 te toca ponerte bien listo, porque traes la lengua más suelta que cinturón después de la cena. Ten cuidado con hablar de más, con contar cosas que no debes o con andar soltando comentarios que luego se convierten en chisme tamaño novela. No todo mundo es de confianza, mi vida, y a veces tú crees que estás platicando tranquilo, pero la gente es bien hocicona y lo que dices termina en boca de medio mundo”.

Piscis

“Este 15 de febrero de 2026 la vida te va a poner en un punto donde necesitas aclarar tu corazón y tu cabeza, porque traes sentimientos revueltos como licuado mal hecho. No confundas lo que sientes, ni te me aceleres con comentarios fuera de lugar, porque podrías quedar mal con alguien que sí te interesa de verdad”.