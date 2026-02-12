Horóscopo para este jueves, 12 de febrero, según Nana Calistar

En el mundo de horóscopos creado spara hacerse virales y llamar la atención de un público joven en redes sociales, Nana Calistar decidió jugar con sus propias reglas.

Lejos de las fórmulas tradicionales y los mensajes endulzados, la astróloga mexicana construyó un estilo inconfundible que la llevó a ganar terreno en el universo digital.

Mientras surgen nuevas cuentas con predicciones rápidas y contenidos que se repiten una y otra vez, Calistar apostó por marcar diferencia. Su propuesta no pasa desapercibida: habla sin filtros, lanza frases filosas y mantiene un tono directo que ya es parte de su sello personal.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Con esa impronta que la caracteriza, estas son las predicciones de Nana Calistar para este jueves 12 de febrero de 2026.

Horóscopo de este jueves 12 de febrero

Aries

“Mi Aries este 12 de febrero del 2026 la vida te está gritando que ya estuvo bueno de dejar tus sueños guardados como si fueran ropa bonita que nunca te pones. Atrévete a hacer eso que siempre quisiste y que, por falta de tiempo, dinero o valor, quedó solo en tu mente. Tú tienes todo para materializar lo que deseas, pero necesitas dejar de poner pretextos y empezar a moverte con ganas, porque el universo ayuda, sí, pero también quiere verte sudar tantito”.

Tauro

“Mi Tauro, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a mover el corazoncito y también la cartera, así que ponte listo o lista, porque vienen cambios interesantes. Se visualizan nuevos amores llegando a tu vida, y entre ellos una persona de piel blanca que podría sacudirte las ideas, cambiar tu manera de pensar y hacerte ver el mundo desde otro ángulo. Y mira, Tauro, tú eres terco como mula, pero cuando alguien te mueve el alma, hasta tú te sorprendes de lo que eres capaz”.

Géminis

“Mi Géminis, este 12 de febrero del 2026 la vida te trae movimientos fuertes, tanto en lo familiar como en lo emocional. Se marca que un familiar podría enfermarse o presentar un malestar, así que ponte atento. No es para que te asustes ni armes tragedia, pero sí para que estés presente, porque luego andas en mil cosas y se te olvida lo importante”.

Cáncer

“Mi Cáncer, este 12 de febrero del 2026 la vida te viene a mover el tapete en cuestiones laborales y emocionales, así que ponte listo porque se visualizan buenas oportunidades en el área de trabajo. Cambios importantes se aproximan, sobre todo en lo que respecta a horarios, puestos o responsabilidades. Puede que al principio te saquen de tu zona de confort, pero tú sabes adaptarte mejor de lo que crees, aunque a veces te hagas el dramático”.

Leo

“Mi Leo, pon mucha atención porque este 12 de febrero del 2026 la vida te va a poner frente a un espejo bien clarito: nadie va a resolverte la existencia más que tú. Ya estuvo bueno de esperar que otros metan las manos al fuego por ti, porque cuando menos lo pienses te vas a dar cuenta de que cada quien anda viendo por su pellejo. Aprende a hacerte responsable de tus actos, de tus decisiones y de lo que permites, porque a veces te quejas de lo que pasa, pero también te encanta meterte en lugares donde sabes que habrá fuego”.

Virgo

“Mi Virgo, este 12 de febrero del 2026 la vida te viene a recordar algo que a veces se te olvida por andar queriendo controlar todo: no puedes tener el mundo en tus manos ni a las personas bajo tu mando. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, porque cuando te mareas con lo que logras o con lo que sueñas, pierdes el piso y luego te cuesta regresar. Tú eres inteligente, trabajador y muy observador, pero también te complicas la existencia pensando demasiado”.

Libra

“Mi Libra, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a mover el tapete en cuestiones sociales y emocionales, porque se visualizan amistades nuevas llegando a tu terreno. Vas a conocer gente que al principio parecerá simple convivencia, pero poco a poco podrías encariñarte o sentir una necesidad rara de estar cerca de una de esas personas. Y ojo, no confundas compañía con dependencia, porque tú a veces te acostumbras rápido a quien te da atención bonita”.

Escorpio

“Mi Escorpión, este 12 de febrero del 2026 la vida por fin te va a empezar a acomodar piezas que traías todas revueltas desde hace meses. Se vienen cambios muy favorables que te ayudarán a salir de problemas que te habían tenido con el alma cargada, como si trajeras costales emocionales en la espalda. Ya era hora, porque tú aguantas mucho, pero cuando explotas haces temblar hasta al que no debía”.

Sagitario

“Mi Sagitario, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a poner pruebas disfrazadas de personas, porque habrá quienes intenten ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos. No te sorprendas, mi cielo, cuando uno brilla siempre salen los que quieren apagar la luz. Pero tu sigue con tu vida, no te detengas a dar explicaciones ni a pelear con gente que no vale tu tiempo. El mejor golpe es el que no se da, el mejor triunfo es seguir avanzando”.

Capricornio

“Mi Capricornio, este 12 de febrero del 2026 el pasado podría retornar cuando menos lo pienses, como esas canciones viejas que creías superadas pero de repente te pegan directo en el alma. Situaciones, personas o recuerdos pueden reaparecer trayendo cuestiones que pensabas olvidadas. Y aquí viene el consejo de Nana: no abras heridas que ya estaban cicatrizando. No vale la pena revolcarte en lo que dolió, porque todo cambio trae consigo nuevas oportunidades, y tú mereces mirar hacia adelante, no hacia atrás”.

Acuario

“Mi Acuario, este 12 de febrero del 2026 la vida te va a poner oportunidades enfrente que podrían no repetirse, así que abre bien los ojos y deja de andar dudando. Aprovecha cada chance que llegue, porque luego tú eres de los que piensa demasiado y cuando decides, ya se fue el tren. No te sabotees, mi cielo, que tú tienes talento de sobra, solo te falta creer más en ti”.

Piscis

“Mi Piscis, este 12 de febrero del 2026 podrías sentirte más cansado o triste al terminar el día, como si la vida te pesara tantito más de lo normal. No es que estés mal, es que eres un alma sensible y absorbes energías como esponja. A veces te haces el fuerte, pero por dentro traes mil pensamientos dándote vueltas. Así que no te juzgues, solo aprende a escucharte y a darte un respiro”.