Horóscopo para este lunes 29 de diciembre de 2025: predicciones de Nana Calistar para este día

En los últimos años, el auge de la astrología ha dado lugar a una comunidad cada vez más numerosa de personas interesadas en traducir el movimiento de los astros en mensajes claros para la vida diaria.

Astrólogos y aficionados se reúnen alrededor de esta práctica con la intención de encontrar explicaciones, advertencias o guías que les permitan entender mejor su presente.

Dentro de este panorama destaca Nana Calistar, una astróloga mexicana que logró diferenciarse del resto al crear un estilo propio.

Con un lenguaje frentero, alejado de lo convencional y cargado de personalidad, ha sabido consolidar un espacio importante que la posiciona como una voz reconocible dentro del mundo astrológico.

Horóscopo de este lunes 29 de diciembre

Aries

“Prepárate porque muchas amistades nuevas van a llegar, y con ellas, cambios que te van a poner la vida de cabeza pero para bien. Empezarás a valorar quien sí merece seguir en tu historia y quien ya debe quedar archivado como temporada vieja de serie que ya no te aporta. Se ve viaje, reunión y convivencia con amistades que te van a recordar lo bonito que es reír sin preocuparte por nada”.

Tauro

“Ya no es momento de lamentaciones, porque vales más de lo que te imaginas. Estos últimos días del mes tómalos para crecer, sanar y soltar lo que ya se venció. Enfócate en ser feliz, en perdonar y en no volver a abrir puertas que ya cerraste con razón. Navidad traerá reencuentros, paz y armonía familiar, y hasta te va a caer el veinte de lo que un día te dolió, hoy ya no duele igual”.

Géminis

“Bendito sea Dios porque ahora sí te llega dinero extra y oportunidades de visitar familia en otra ciudad, como si la vida quisiera recordarte que todavía hay lugares donde sí te quieren y sí te da gusto llegar. El amor te dará una gran lección, y ojo: no vendrá de una pareja, vendrá de tu familia, porque ahí es donde uno aprende lo que es querer y lo que es perder”.

Cáncer

“Si tienes pareja, demuestra tu amor; la relación se ha ido apagando por falta de detalles, besos, caricias y ganas. Nada crece donde no se riega, mi vida. Y si no tienes pareja, tampoco te me pongas triste: más vale estar solo que acompañado porque alguien que solo te roba paz”.

Leo

“Ahora sí viene lo bueno: es momento de encontrar ese balance que te hacía falta para recuperar tu paz mental y emocional, la que se te había ido como pensión en diciembre. Se vienen días de cambios fuertes y amores nuevos que te van a hacer sentir vivo otra vez; pero aguas, porque si no empiezas a ser más inteligente en lo sentimental y en lo económico, podrías repetir los mismos ciclos que te dejaron peor que villancico sin letra”.

Virgo

“Se vienen discusiones familiares por malentendidos, esas que empiezan con un “yo no dije eso” y terminan con uno limpiando lágrimas con la servilleta del pavo. Prepárate porque vas a descubrir el verdadero rostro de alguien que tenías en un pedestal; y mira, no era santo, era puro yeso y con humedad. Te vas a dar cuenta que lo que te habían dicho de esa persona sí era cierto y tú nomás te hacías el ciego por amor o por costumbre".

Libra

“Mira nomás: no vuelvas a confiar en nadie nomás porque sí; si alguien quiere un lugar en tu vida que se lo gane con hechos, no con promesas que se las lleva el viento como lista de propósitos de año nuevo. Debes creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propones; se está acabando el año y toca sentarte, como señora con café en mano, a pensar qué quieres para ser feliz de verdad y no nada más aparentarlo”.

Escorpio

“Se vienen noticias de embarazos en amistades, y un viaje para finales de enero; puede ser playa, bosque o donde haya paz, pero si vas, ve con cuidado porque se ven gastos inesperados. Cuida tus ansias al comer, porque vas a traer hambre emocional y la vas a querer rellenar con pan dulce, tamales y recalentado; aguas, porque subirás de peso sin darte cuenta”.

Sagitario

“Deja que tus sueños y metas se materialicen sin pedir permiso. Aléjate de la gente que vive llorando sus desgracias y te quiere arrastrar al mismo pozo; no necesitas personas que solo traen mala vibra y bloqueo emocional. Este mes es para ti, para tu felicidad, para reconocer lo que vales y decidir lo que ya no vas a permitir”.

Capricornio

“Estos días traerán recuerdos fuertes. Vas a recordar a un ser querido que ya no está, y su presencia la vas a sentir más que nunca, como si te abrazara desde otro lugar. Incluso podrías recibir una señal a través de un sueño que se cumplirá, como mensaje de que no estás solo y alguien te sigue cuidando desde arriba”.

Acuario

“No permitas que nadie te ponga en oferta o remate, porque vales más de lo que tú mismo crees. Se aproxima una etapa complicada emocionalmente; andarás con conflictos existenciales, como quien quiere avanzar pero no sabe hacia dónde. No dejes que nadie se aproveche de tu bondad, porque la gente confunde nobleza con oportunidad”-

Piscis

“Alma sensible pero fuerte como ola en tormenta: tus números de la suerte son el 2 y el 3, y tu mejor día es el miércoles, cuando la energía se acomoda y comienzas a ver la vida con más claridad. Recuerda que solo tienes una vida para ser feliz; no hay repetición, no hay segunda temporada: es esta, aquí y ahora. Vive, disfruta y deja de guardar ganas para después, porque “después” a veces no llega".