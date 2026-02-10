Nana Calistar, astróloga mexicana, supo posicionarse en las redes sociales sin seguir fórmulas ni pedir autorización, siguiendo un estilo que rompe con lo habitual.

Mientras nuevos referentes intentan destacarse en un mundo saturado de predicciones y contenidos ligeros, Calistar eligió otro camino.

Su propuesta se apoya en un tono crudo, frontal y lleno de frases punzantes que funcionan en el mundo de la astrología.

Así, en un escenario dominado por horóscopos diseñados para sumar likes y atraer a públicos jóvenes, su personaje conquistó a muchas personas que consultan su horóscopo diario.

A continuación, las predicciones de Nana Calistar para este martes 10 de febrero de 2026.

Horóscopo de este martes 10 de febrero

Aries

“Aries, tus planes dependen de ti, no de la suerte ni de lo que diga la gente. Ya deja de andar cargando sueños ajenos como si fueras burro de feria, porque luego te descuidas tú por andar resolviendo la vida de los demás, y eso sí te puede traer errores que más adelante vas a lamentar. Este 10 de febrero del 2026 te marca una etapa donde tienes que ponerte las pilas, porque vienen días en los que podrías sentir que no quieres ni levantarte”.

Tauro

“Tauro, se vienen días donde los trámites, documentos y arreglos van a estar favorecidos, pero eso no significa que no te vayas a estresar. Tú eres de los que quieren todo en orden, como señora con su casa limpia, pero cuando algo se mueve, te desesperas. Respira, porque aunque andes con pendientes, todo va a salir mejor de lo que imaginas si no te adelantas con la angustia”.

Géminis

“Géminis, mi cielo, tu optimismo es tu mejor arma, así que no lo desperdicies por andar escuchando a amistades rete chismosas que solo quieren ponerte de malas. Tú sabes que siempre hay gente que disfruta más el drama ajeno que su propia vida, así que no les des el gusto. Este 10 de febrero del 2026 te marca una etapa donde puedes lograr mucho, pero necesitas enfocarte y no distraerte con tonterías”.

Cáncer

“Cáncer, amores nuevos vienen en camino, así que prepárate psicológicamente y deja de cargar heridas viejas como si fueran costales de papas. Ya lo que pasó, pasó. Olvida daños, traiciones y decepciones, porque si sigues mirando para atrás, no vas a poder recibir las nuevas caricias que la vida te quiere mandar. Este 10 de febrero del 2026 marca un renacer en tu corazón, pero depende de ti abrir la puerta”.

Leo

“Leo, ya no estés con ese miedo pegado como calcomanía vieja, porque la vida no se detiene nomás porque tú te pongas nervioso. Mira, mijo, los cambios que vienen no son para asustarte, son para sacudirte el polvo y recordarte que tú naciste para brillar, no para andar escondido como foco fundido. Este 10 de febrero del 2026 marca una etapa donde se te van a mover muchas cosas, pero no es castigo, es acomodo del universo, como cuando una señora acomoda la sala y avienta lo que ya estorba”.

Virgo

“Virgo, ya deja de querer tener todo bajo control como si fueras la mamá del universo. A veces la vida se mueve sola y tú nomás tienes que aprender a fluir, porque por más que planees, siempre llega algo que te cambia el rumbo. Este 10 de febrero del 2026 viene con sorpresas, unas bonitas y otras que te van a abrir los ojos aunque te arda tantito, pero así es esto, a veces la verdad entra como jalón de greñas”.

Libra

“Libra, en el trabajo vas a tener que ponerte bien listo porque se vienen días donde los superiores van a andar más exigentes que suegra en domingo. Te van a pedir más, te van a observar más, y aunque te den ganas de soltar la lengua y decir ‘ya estoy hasta acá’, mejor respira y haz lo tuyo. No porque seas dejado, sino porque a veces el silencio vale más que mil explicaciones. Recuerda que las paredes oyen, y en los trabajos siempre hay alguien que lleva y trae como comadre de barrio”.

Escorpio

“Escorpión, ya es momento de que cuides tu interior como cuidas tus corajes, porque tú eres de los que por fuera se ven fuertes, pero por dentro traen tormenta. No te lastimes más por quien no vale la pena o nomás te da dolores de cabeza. La vida es justa, mijo, y aunque a veces no lo parezca, te va poniendo pruebas para que valores lo que tienes y dejes de quejarte por tonterías”.

Sagitario

“Sagitario, ya no des pie a tonterías ni chismes de vecindad, porque en estos días vas a estar rodeado de gente que habla más de lo que hace. Tú sabes que siempre hay comadres y compadres que disfrutan meter cizaña, así que no caigas en provocaciones. Este 10 de febrero del 2026 marca un ciclo de cambios fuertes en el amor y en la vida, y necesitas ser inteligente para no salir perdiendo”.

Capricornio

“Capricornio, mi cielo, prepárate porque estás entrando en una etapa de grandes cambios, una etapa muy perra donde por fin vas a sentir que la vida empieza a recompensarte. Este 10 de febrero del 2026 marca el inicio de un ciclo lleno de éxitos, de personas más amorosas y de oportunidades que te van a sacar de la rutina. Ya no te limites en tus deseos ni en tus metas, porque estás en un momento donde todo puede materializarse si te lo crees y trabajas por ello”.

Acuario

“Acuario, ponte bien atento con tu cuerpo porque se marcan dolores en la espalda y en las piernas. Necesitas moverte más, hacer ejercicio y dejar de estar como palo de escoba todo el día, porque luego vienen problemas de postura y hasta achaques por sobrepeso o cuestiones renales. No es para espantarte, es para que te cuides, porque la salud es lo único que no se compra cuando ya se complica”.

Piscis

“Piscis, ponte bien listo porque hay una amistad que anda hablando de ti más de la cuenta, contando cosas que tú dijiste en secreto. Ay, Piscis, tú eres tan confiado que a veces abres el corazón como si fuera tiendita de la esquina, pero no todo mundo sabe guardar lo que se le dice. Así que ya no cuentes de más, porque hay gente que sonríe bonito y por detrás anda regando el chisme como si fuera agua bendita”.