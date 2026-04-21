Horóscopo y predicciones de hoy, martes 21 de abril, según Nana Calistar

Para muchas personas, revisar el horóscopo ya hace parte de la vida cotidiana. Las personas encuentran en la astrología una especie de guía para entender mejor lo que puede traer la semana o incluso los próximos meses.
En este mundo, varias figuras han logrado posicionarse con fuerza, pero en México una de las más reconocidas es Nana Calistar. Su estilo sincero, sin rodeos y bastante directo la ha convertido en una voz popular a la hora de compartir las predicciones de cada signo del zodiaco.
Horóscopo de este jueves 9 de abril de 2026
- Aries
“Se te atraviesa una situación que no tenías en el radar: un encuentro con alguien del pasado, de esos que no avisan y que te mueven más de lo que quisieras admitir. Pero aquí no es momento de hacer teatro ni de querer demostrar nada. Observa, analiza y no te enganches. Porque tú eres muy de reaccionar al instante, de querer controlar la situación o incluso de fregarla sin darte cuenta, y esta vez lo mejor que puedes hacer es mantenerte firme, tranquilo o tranquila, y no dar más de lo necesario”.
- Tauro
“Se te vienen días donde la vida te empieza a acomodar piezas que traías sueltas desde hace rato. Este 21 de abril no es cualquier fecha, es de esas donde te das cuenta de que sí estás avanzando, aunque a tu ritmo y sin tanto ruido. Pero ojo, no todo lo que llega es para quedarse, y no todo lo que regresa es buena idea. Hay personas del pasado que pueden aparecer con palabras bonitas, con promesas o con esa actitud que ya te sabes de memoria… y ahí es donde tienes que demostrar que ya no eres el mismo de antes. No confundas nostalgia con amor ni atención con interés real”.
- Géminis
“Ya deja de hacerte el distraído o la distraída, porque sabes perfectamente qué está fallando en tu vida y nomás le sacas la vuelta. Este 21 de abril viene con una sacudida necesaria para que pongas orden, sobre todo en tu relación si es que tienes una. No es que esté todo perdido, pero sí está descuidada. Has estado más enfocado en otras cosas, en tu mundo, en tus pensamientos, y eso ha ido enfriando la conexión. Si realmente te importa, es momento de meterle ganas, de hablar claro y de demostrar con hechos, no con palabras bonitas”.
- Cáncer
“Bájale dos rayitas a tu intensidad emocional porque últimamente te estás ahogando en un vaso de agua. Este 21 de abril viene con advertencias claras y si no pones atención, luego no andes llorando por lo que tú mismo o misma dejaste pasar. Hay un viaje que traes en mente o ya medio planeado, pero no todo va a salir como esperas. Puede haber retrasos, cambios o incluso cancelaciones por situaciones que no están en tus manos. No te frustres, mejor adáptate. A veces lo que no se da es porque no convenía tanto como tú creías”.
- Leo
“Andas con un humor que ni tú te aguantas, y lo peor es que sabes perfectamente por qué. Traes ese sube y baja emocional que parece montaña rusa de feria barata: un día estás en modo ‘yo puedo con todo’ y al siguiente ya andas sintiendo que el mundo se te viene encima por detalles que ni al caso. Y sí, aunque no te guste aceptarlo, hay una persona que tiene más poder sobre tu estado de ánimo del que debería”.
- Virgo
“Te estás quitando la venda de los ojos y aunque duele, también te está haciendo un favor enorme. Este 21 de abril llega con esa energía de “ya entendí quién sí y quién no”, y aunque no te guste reconocerlo, hay varias personas que ya no pasan el filtro en tu vida. Te cansaste de dar de más y recibir a medias, de confiar y que te queden mal, de esperar algo de gente que ni siquiera sabe lo que quiere. Y mira, qué bueno que ya te cayó el veinte, porque más vale tarde que nunca que seguir perdiendo tiempo en donde no hay futuro”.
- Libra
“Ya es momento de que saques ese carácter que tanto escondes cuando te conviene. Este 21 de abril no viene a que sigas quedando bien con todo mundo, viene a que te pongas firme, que hables claro y que dejes de tragarte cosas que después te hacen explotar. Porque eso sí tienes: aguantas, aguantas… y cuando revientas, no hay quien te pare. Así que mejor aprende a decir lo que sientes en el momento justo, sin tanto rodeo pero también sin perder la cabeza. A quien le guste, qué bueno… y a quien no, que se acomode solito”.
- Escorpio
“Ya deja de quedarte callado cuando sabes perfectamente que algo no te está cuadrando. Este 21 de abril viene con esa energía de poner límites sí o sí, porque si no lo haces tú, la vida te los va a poner a la mala. Y tú no eres de los que aguantan mucho cuando ya se sienten incómodos, pero últimamente te has estado guardando más de lo normal… y eso no te favorece. Aprende a decir lo que sientes sin miedo, sin adornos, pero también sin caer en el pleito innecesario. No todo se resuelve con intensidad, a veces con una palabra bien dicha basta”.
- Sagitario
“Se te viene un revoltijo de emociones que ni tú mismo o misma vas a saber cómo acomodar, pero no te asustes, no es para que te tires al drama, es para que abras los ojos. Este 21 de abril llega con cambios importantes que, aunque al inicio te generen incertidumbre, en el fondo traen algo muy positivo para tu vida. El problema no es lo que pasa, el problema es cómo lo estás interpretando. Te estás adelantando a escenarios que ni existen y eso te está llenando de ansiedad, de dudas y hasta de tristeza sin razón”.
- Capricornio
“Aguas desde ahorita, porque este 21 de abril no es cualquier día y viene con advertencias claras que no debes hacerte el que no ve. Se marca riesgo de robos o pérdidas dentro de tu propio entorno, y lo más delicado es que no vendrá de desconocidos, sino de personas a las que tú mismo o misma les abriste la puerta. Así que deja de confiar tan fácil, no todo mundo que se te acerca lo hace con buenas intenciones. Aprende a observar más, a cuidar lo tuyo y a no exponer de más tu vida ni tus cosas, porque luego te andas lamentando por no haber sido más precavido”.
- Acuario
“Ya bájale a las películas mentales porque no todo es como tú te lo imaginas. Este 21 de abril viene a ponerte los pies en la tierra y a recordarte que muchas veces te haces ideas solito o solita que ni existen, y terminas sufriendo, enojándote o alejándote por cosas que nunca pasaron. Aprende a vivir el momento, a disfrutar lo que sí tienes enfrente y a no adelantarte a escenarios que ni al caso. Porque por andar pensando de más, se te están yendo oportunidades que sí valen la pena”.
- Piscis
“Ya era hora de que empezaras a ver resultados de tanto esfuerzo, porque este 21 de abril viene con movimientos interesantes en tu economía. Se abren puertas que antes veías cerradas y comienzas a notar que el dinero ya no se te va tan fácil como antes… pero tampoco te emociones de más. Aquí el detalle es que no todo lo que parece buena oportunidad lo es. Tú eres muy de dejarte llevar por la emoción, por la corazonada, por “se siente bien”, pero esta vez necesitas usar más la cabeza que el corazón. Analiza, pregunta, revisa y no te avientes a lo loco, porque una mala decisión te puede hacer perder lo que ya ganaste”.
