Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy martes, 17 de febrero

El experto soltó sus mensajes para todos los signos, entregando palabras para la jornada.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de febrero de 2026, 7:37 a. m.
Niño Prodigio: famoso vidente
Niño Prodigio: famoso vidente Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Si algo caracteriza a El Niño Prodigio, es su influencia entre la audiencia hispanohablante interesada en la astrología. El astrólogo dominicano, conocido por su tono optimista y su forma de explicar los movimientos del cosmos en términos simples, ha sabido construir una comunidad fiel que sigue cada uno de sus mensajes.

Recientemente, el vidente (cuyo nombre real es Víctor Florencio) compartió una nueva lectura en sus plataformas digitales, con especial impacto en YouTube e Instagram. En ese video presentó sus predicciones para el 17 de febrero de 2026, enfocadas en las dinámicas energéticas que, según él, empezarán a afectar el ánimo colectivo y las decisiones personales.

Como es habitual en su método, Florencio organiza sus interpretaciones a partir de los cuatro elementos del zodiaco: fuego, tierra, aire y agua.

Este enfoque, explica, permite ofrecer una visión más amplia y clara de los desafíos y oportunidades que cada signo enfrentará.

El momento en el calendario en el que llega este mensaje es bastante particular. Con enero ya entrando en su segunda mitad, muchas personas sienten que están en una etapa de transición, listas para replantear metas, revisar procesos internos y buscar mayor estabilidad emocional.

En ese marco, sus predicciones espirituales funcionan para muchos como una guía durante procesos de cambio y transformación.

Aunque cada signo experimentará las energías de forma distinta, el hilo conductor de la lectura es claro: quiere impulsar un inicio de año y un cierre de mes marcados por la calma, la lucidez y una mayor conexión espiritual.

Horóscopo del 12 de febrero de 2026

Aries, Leo y sagitario

“El día te pide elegir con conciencia entre lo que brilla hacia afuera y lo que realmente te nutre por dentro, bajando el ruido para escuchar lo que sientes de verdad y recuperar tu claridad”.

Tauro, Virgo y capricornio

No permitas que nada le quite fuerza a tu talento ni a tus ideas innovadoras. Enfócate en cuidarte, ordenar tus recursos y apostar por lo que te inspira de verdad, porque vas por buen camino”.

Géminis, Libra y Acuario

“Este eclipse te impulsa a hacer algo distinto, soltando viejas formas y animándote a improvisar más. Tomar distancia, respirar y cambiar de escenario te ayuda a reconectar con una versión más libre de ti”.

Cáncer, Escorpio y piscis

“Proteger tu intimidad y elegir bien dónde pones tu energía será clave para no desgastarte en propuestas que no suman. Cuando priorizas el hogar, un hobby o tu mundo interior, recuperas inspiración”.

