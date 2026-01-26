Horóscopo y predicciones para este lunes 26 de enero, según Nana Calistar

Las predicciones astrales dejaron de ser un contenido reservado para personas especializadas y hoy circulan con fuerza en redes sociales, donde los horóscopos y lecturas zodiacales se vuelven virales, captan la atención de miles de usuarios y abren lugar a nuevas figuras.

Dentro de ese mundo se consolidó Nana Calistar, astróloga mexicana que rompió con la narrativa mística clásica y apostó por un estilo directo, irónico y sin filtros, estrategia que amplió su audiencia y le permitió llegar a sectores poco habituales para este tipo de contenidos.

A continuación, el horóscopo de Nana Calistar para este lunes 26 de enero de 2026

Horóscopo de este lunes 26 de enero

Aries

“Esta semana vas a tener que cuidar mucho la lengua, sobre todo cuando se trate de familia. No todo lo que piensas necesita decirse en caliente, porque podrías provocar un disgusto o un malentendido que después te cueste trabajo arreglar. Recuerda que hay verdades que sanan y otras que solo avivan el fuego”.

Tauro

“Tauro, vienen movimientos importantes que te sacarán de la rutina. Se marca la posibilidad de un viaje, así como el inicio de una relación o el fortalecimiento de un vínculo que venía medio tibio. Si has estado indeciso, con la cabeza llena de dudas y el corazón revuelto, deja que sea precisamente el corazón quien decida. Esta vez no te va a fallar”.

Géminis

“Esta etapa te pide bajar tantito el juicio y subirle a la empatía. No todas las personas han tenido las mismas oportunidades que tú, ni la misma fuerza para levantarse cuando la vida las tumba. A veces criticas sin darte cuenta de que tú también has pasado por cosas que te dejaron marcado, aunque lo disimules con risas”.

Cáncer

“La vida te pide calma y amor propio. Sueles amar más de lo que te aman, entregarte sin medida y después preguntarte por qué terminas cansado y con el corazón adolorido. No todas las personas saben querer como tú, y eso no significa que estén mal, solo que no pueden darte lo mismo”.

Leo

“Ay, mi Leo hermoso... esta semana la vida te va a poner frente a oportunidades que no llegan todos los días, sobre todo en el área laboral. Se abren propuestas, invitaciones y cambios que podrían llevarte a mejorar mucho tu economía, tu estabilidad y hasta tu autoestima. Pero aquí el detalle no es lo que llega, sino si tú decides tomarlo o sigues dudando de ti mismo como si no valieras todo lo que vales”.

Virgo

“Virguito lindo, esta semana te toca hacer un análisis profundo de tus relaciones, porque aunque tú juras que das mucho, la realidad es que a veces exiges más de lo que estás dispuesto a ofrecer. Te gusta el orden, el compromiso y la claridad, pero cuando alguien te pide lo mismo, empiezas a sentir que te ahogan”.

Libra

“El pasado vuelve a tocarte la puerta como cobrador en quincena. Una persona que ya habías sacado de tu vida regresa con disculpas, promesas y lágrimas bien ensayadas. Pero la Nana te lo dice claro: si ya te curaste del espanto, no te vuelvas a asustar. El recalentado nunca sabe igual... a menos que sean tamales y ni eso siempre funciona”.

Escorpio

“Escorpión, esta semana viene movidita emocionalmente, pero no todo es malo. En el amor se marcan cambios importantes que ayudarán a mejorar la relación si tienes pareja. Un acontecimiento inesperado los unirá más de lo que imaginas y pondrá a prueba si realmente están hechos para caminar juntos”.

Sagitario

“Sagitario, el pasado todavía pesa más de lo que admites. Perdiste a un ser muy especial por tu dificultad para confiar y por ese orgullo que a veces se te sube más rápido que el carácter. Mientras no lo reconozcas y lo quites de tu camino, seguirás repitiendo patrones que solo te alejan de la felicidad. La vida comenzará a cobrar facturas pendientes, pero no para castigarte, sino para enseñarte. Cada situación que enfrentes tendrá una lección clara, y una vez aprendida, no volverá a repetirse. El problema no es caer, sino negarte a aceptar que caíste”.

Capricornio

“Capricornio, este 26 de enero la vida te exige dejar el pasado donde pertenece. No puedes seguir cargando recuerdos, culpas ni personas que ya no forman parte de tu presente. Todo eso solo estorba tu camino y te impide avanzar como necesitas. Aferrarte a lo que fue no hará que regrese, solo retrasa lo que está por llegar. Si esa persona no hace nada por ti, no te busca y no demuestra interés real, ¿de verdad vale la pena seguir esperando un cambio que sabes perfectamente que nunca va a llegar? La Nana te lo dice sin rodeos: next. No te compliques la existencia con ilusiones viejas ni promesas rotas".

Acuario

“Acuario, esta semana la vida te pide cabeza fría. Antes de tomar cualquier decisión importante, consúltala con personas que sepan del tema. No actúes por impulso ni por orgullo, porque podrías cometer un error que en poco tiempo te haría lamentarte. No todo se resuelve a tu manera, aunque te cueste aceptarlo”.

Piscis

“La vida comienza a moverte el tapete, pero no para asustarte, sino para sacarte de donde ya no estabas creciendo. Nuevos escenarios y oportunidades aparecen justo cuando sentías que todo estaba estancado. Cambios de ambiente, personas distintas y decisiones valientes pueden convertirse en la solución a muchos de tus problemas actuales. En el amor, se abre la posibilidad de conocer a alguien que llegue a darte estabilidad emocional. No será una historia apresurada ni de cuento barato, sino algo que se construye poco a poco. Esa persona podría ayudarte a recuperar la fe y recordarte que aún existen vínculos sanos, sin juegos ni mentiras”.