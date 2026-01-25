Horóscopo de este domingo 25 de enero, según Nana Calistar

Lo que antes circulaba casi exclusivamente en espacios especializados hoy se consume de forma masiva en redes sociales, y los horóscopos más las interpretaciones astrales ganaron visibilidad, despertaron interés entre los usuarios y propiciaron la aparición de nuevos referentes.
En ese contexto emergió Nana Calistar, astróloga mexicana que se apartó del tono esotérico tradicional y optó por una comunicación frontal y cargada de ironía, una fórmula que le permitió ampliar su alcance y conectar con públicos más diversos.
Horóscopo de este domingo 25 de enero
- Aries
“Ay, Aries... mira nada más cómo andas, con el corazón medio inquieto, la cabeza llena de ideas y el carácter más prendido que cerillo en gasolinera. Este 25 de enero llega con movimientos fuertes en el amor, sobre todo si andas soltero o soltera, porque oportunidades no te van a faltar. Vas a atraer miradas, mensajes inesperados y propuestas que te van a levantar hasta el ánimo... pero ojo, mi vida, no todo lo que brilla es oro. Disfruta, coquetea, ríete y pásala bien, pero no prometas lo que no sabes si podrás cumplir después, porque luego te andas metiendo en líos sentimentales que tú solito provocas”.
- Tauro
“Tauro, mi alma, este 25 de enero de 2026 te trae con el ánimo revuelto, como si no supieras bien pa’ dónde jalar. Andarás con una sensación de incertidumbre, queriendo hacer cambios, moverte, viajar o tomar decisiones importantes, pero al mismo tiempo con miedo de salir de tu zona de confort. Y déjame decirte algo como señora que ya ha vivido: el que no se arriesga, se queda estancado”.
- Géminis
“Ay, Géminis... tú nunca cambias, mijo. Siempre con el corazón inquieto, la mente acelerada y las ganas de meterte en problemas aunque luego jures que fue sin querer. Esta siguiente semana se marca una oportunidad de caricia desenfrenada con alguien muy cercano a ti, de esos encuentros que empiezan como juego y terminan calentando hasta el alma. El chiste aquí es que tengas cuidado, porque el chisme anda suelto y podrías ser descubierto si no manejas las cosas con discreción. No todo mundo tiene que enterarse de tus travesuras, aprende a ser más reservado”.
- Cáncer
“Cáncer, mi corazón, ya estuvo bueno de andar rogando cariño como si no valieras nada. Este 25 de enero de 2026 llega para darte una sacudida emocional fuerte pero necesaria. Nada de mendigar amor, atención ni mensajes. El amor no se suplica, se comparte. Aprende a valorarte lo suficiente para no permitir que nadie te haga daño ni te trate como opción”.
- Leo
“Ay, Leo... tú siempre tan intenso, tan dramático y tan de corazón grande, pero también tan terco cuando se te mete alguien en la cabeza. Este 25 de enero de 2026 llega cargado de movimientos importantes en el amor, porque vienen nuevos romances con lazos muy fuertes que no solo te van a mover el tapete, sino que también te van a enseñar grandes lecciones. El problema aquí no será la falta de oportunidades, sino tu costumbre de mirar hacia atrás cuando la vida ya te puso algo bonito enfrente”.
- Virgo
“Virgo, mi vida, este 25 de enero de 2026 viene con movimientos importantes que te obligarán a poner orden no solo en tu entorno, sino en tu cabeza y tu corazón. Se visualizan pérdidas de objetos, así que cuida llaves, celular y cartera, porque andas más distraído de lo normal”.
- Libra
“Ay Libra, mi vida… tú tan bonito por fuera y tan hecho bolas por dentro. Este 25 de enero de 2026 viene a ponerte frente al espejo para que veas con claridad lo que estás haciendo contigo y con tu vida. Primero lo primero: no descuides ese cuerpazo criminal, porque andas en una etapa donde el peso sube sin avisar. Entre antojos, estrés y flojera, podrías estar acumulando kilos de más. No es por estética, es por salud y amor propio, así que ya muévete un poquito".
- Escorpio
“Escorpión, mi alma oscura y poderosa, este 25 de enero de 2026 llega con una sacudida fuerte pero necesaria. Es momento de que empieces a ver más por ti. Sí, tu familia es tu talón de Aquiles y darías la vida por ellos, pero también necesitas entender que no puedes abandonar tus sueños por resolver problemas que no te corresponden. Quien te quiera, que lo demuestre. Quien no, bye con su vida. Ya no estás para medias tintas ni relaciones a conveniencia. Tu tiempo, tu energía y tu corazón valen demasiado como para regalarlos”.
- Sagitario
“Traes el alma inquieta y la cabeza llena de pensamientos que no te dejan ni dormir. Este 25 de enero de 2026 llega con días de mucha incertidumbre, donde sentirás que todo se mueve, que nada está completamente seguro y que la vida te anda probando la paciencia. Pero ojo, porque también viene el regreso de situaciones del pasado que quedaron pendientes. La vida te va a devolver, y será a manos llenas, aquello que una vez diste o te quedó a deber. Cuida mucho el tema del peso y la salud. No te estás cuidando como deberías: comes a deshoras, te desvelas y luego te preguntas por qué te sientes cansado. No es solo vanidad, es bienestar. Si sigues descuidándote, tu cuerpo te va a pasar factura, y ahorita no estás para andar enfermo”.
- Capricornio
“Capricornio, mi vida, este 25 de enero de 2026 viene con revelaciones importantes sobre las personas que te rodean. Algunas amistades se acercarán mostrando una cara muy amable, pero luego sacarán otra completamente distinta. No es paranoia, es intuición. No estás para lidiar con gente hipócrita que solo busca meterte en chismes o hacerte pasar malos ratos”.
- Acuario
“Ya estuvo bueno de quedarte callado o callada para no incomodar a nadie. Este 25 de enero de 2026 viene con una energía que te empuja a hablar, a expresar y a decir lo que sientes sin miedo. Guardarte las cosas solo te ha enfermado el alma y te ha hecho cargar problemas que no eran tuyos. Es momento de sacar lo que traes dentro, aunque a algunos no les guste escucharlo”.
- Piscis
“Este 25 de enero de 2026 viene a ponerte límites que tú mismo no has querido marcar. Ten muchísimo cuidado con los amores de un rato. No te convienen, porque tú no sabes querer a medias. Te enamoras rápido, te entregas completo y luego terminas llorando por alguien que solo buscaba pasar el rato”.