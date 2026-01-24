Horóscopo para este sábado 24 de enero, según Nana Calistar

En los últimos años, la astrología encontró en las plataformas digitales un terreno bueno para expandirse. Los horóscopos y la lectura de los astros dejaron de presentarse únicamente en ámbitos especializados y pasaron a formar parte del consumo cotidiano en redes sociales, donde despertaron una creciente curiosidad entre los usuarios y dieron lugar al nacimiento de nuevas voces influyentes.
Dentro de este escenario destaca Nana Calistar, astróloga mexicana que rompió con el estilo místico clásico y eligió un lenguaje directo e irónico, una estrategia que le permitió conectar con una audiencia más amplia.
Horóscopo de este sábado 24 de enero
- Aries
“Aries, no porque andes soltero o soltera quiere decir que el desierto desierto llegó a tu vida. Al contrario, se aproxima un encuentro sexual inesperado que te va a mover hasta las ideas. no será amor eterno, pero sí una sacudida sabrosa que te recordará que sigues más vivo que nunca. Eso sí, no confundas calentura con sentimientos, porque luego te ilusionas y terminas haciéndote novelas tú solo”.
- Tauro
“Tauro, llegó el momento de dejar las cosas claras con la gente que te rodea. Últimamente andas cayendo en situaciones bien tontas por tu corazón noble y tu necesidad de ayudar a todos. No todo mundo merece tu apoyo ni tu lealtad, y por andar salvando a quien no quiere cambiar, terminas metido en problemas que ni eran tuyos”.
TAURO — 24 de enero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) January 24, 2026
Tauro, llegó el momento de dejar las cosas claras con la gente que te rodea. Últimamente andas cayendo en situaciones bien tontas por tu corazón noble y tu necesidad de ayudar a todos. No todo mundo merece tu apoyo ni tu lealtad, y por andar salvando…
- Géminis
“Géminis, ya deja de hacer las cosas a medias y échale ganas de verdad al trabajo. No basta con cumplir, necesitas que se noten tus ganas de crecer, de mejorar y de salir adelante. Tus superiores te están observando más de lo que crees, y cada esfuerzo cuenta. Si te aplicas, cuando menos lo esperes llegará ese cambio de puesto, aumento o movimiento que llevas tiempo pidiendo al universo”.
- Cáncer
“Cáncer, si tienes pareja, ciertas cuestiones de celos y desconfianza comenzarán a hacerse presentes. No necesariamente por infidelidad, sino por inseguridades que no se han hablado a tiempo. Ten cuidado con idealizar a las personas, porque cuando te bajas de la nube el golpe suele doler más. Nadie es perfecto, ni tú ni quien amas”.
CÁNCER — 24 de enero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) January 24, 2026
Cáncer, si tienes pareja, ciertas cuestiones de celos y desconfianza comenzarán a hacerse presentes. No necesariamente por infidelidad, sino por inseguridades que no se han hablado a tiempo. Ten cuidado con idealizar a las personas, porque cuando te…
- Leo
“Leo, ponte bien trucha porque en estos días no todo el que se te acerca viene con buenas intenciones. Hay personas que te prometen el cielo, el oro y el moro, pero en realidad solo andan viendo qué pueden sacarte y luego hacerse humo. No te deslumbres por palabras bonitas ni por atenciones exageradas, que a veces lo que brilla no es oro, es puro espejito para apantallar. Aprende a escuchar tu intuición, esa nunca se equivoca y últimamente te anda gritando cosas que tú te haces como que no oyes”.
- Virgo
“Virgo, últimamente has sentido que algo no cuadra, y no estás loco ni exagerando. Hay cambios en el ambiente, especialmente en cuestiones de pareja y relaciones cercanas. Si tienes una relación, notarás actitudes distintas, silencios raros o respuestas que antes no existían. Puede haber una persona alrededor que le esté moviendo el tapete a tu pareja o despertando inseguridades. No armes dramas, pero tampoco te quedes callado; habla claro y pon límites antes de que la duda se convierta en problema”.
VIRGO — 24 de enero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) January 24, 2026
Virgo, últimamente has sentido que algo no cuadra, y no estás loco ni exagerando. Hay cambios en el ambiente, especialmente en cuestiones de pareja y relaciones cercanas. Si tienes una relación, notarás actitudes distintas, silencios raros o…
- Libra
“Libra, ya suéltalo... deja de pensar en ese bulto emocional que en el pasado te fregó la existencia y te dejó con más traumas que fotos bonitas. Ya no vale la pena seguirle dando espacio en tu cabeza a quien ni siquiera se acuerda de ti. El pasado no se puede borrar, pero sí se puede dejar de cargar, y tú ya traes la espalda cansada de tanto peso que no te pertenece. No sigas cargando responsabilidades ajenas ni karmas que no son tuyos. Cada quien vino a este mundo a rascarse con sus propias uñas y tú no naciste para andar resolviéndole la vida a medio mundo. Aprende a decir que no sin culpa, porque por andar quedando bien con todos, terminas quedando mal contigo”.
- Escorpio
“Escorpión, ponte bien alerta porque se visualiza robo, pérdida de dinero o de algún objeto importante. No andes distraído ni confíes de más, sobre todo en lugares concurridos. Este no es momento de prestar, ni de dejar cosas ‘al ratito regreso’, porque podrías llevarte un coraje innecesario".
ESCORPIÓN — 24 de enero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) January 24, 2026
Escorpión, ponte bien alerta porque se visualiza robo, pérdida de dinero o de algún objeto importante. No andes distraído ni confíes de más, sobre todo en lugares concurridos. Este no es momento de prestar, ni de dejar cosas “al ratito regreso”,…
- Sagitario
“Sagitario, se aproximan cambios de última hora en el área de negocios y del trabajo. Aunque al inicio te saquen de onda, terminarán beneficiándote. Comenzarás a ver la luz después de un periodo medio confuso, y muchas cosas buenas empezarán a acomodarse a tu favor. Eso sí, tendrás que aprovecharlas, porque no volverán dos veces. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con personas del pasado que podrían reaparecer justo cuando empieces a avanzar. No llegan por amor, llegan por costumbre o interés”.
- Capricornio
“Capricornio, en estos días podrías sentir una necesidad rara de buscar a alguien de tu pasado. Si lo haces, que sea únicamente para cerrar el ciclo, despedirte y mandarlo derechito al archivo de los recuerdos innecesarios. No es tiempo de revivir historias ni de volver a abrir heridas que ya te costaron demasiado sanar. A veces no se busca por amor, sino por costumbre… y eso no vale la pena. Deja de huevonearle tanto a tus asuntos. Nada te va a caer del cielo por arte de magia. Tú tienes la capacidad, la inteligencia y el carácter para lograr lo que quieras, pero necesitas moverte. El universo ayuda, sí, pero solo al que se levanta temprano y trabaja por lo suyo. Si sigues esperando señales sin actuar, las oportunidades se irán directo con alguien más".
CAPRICORNIO — 24 de enero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) January 24, 2026
Capricornio, en estos días podrías sentir una necesidad rara de buscar a alguien de tu pasado. Si lo haces, que sea únicamente para cerrar el ciclo, despedirte y mandarlo derechito al archivo de los recuerdos innecesarios. No es tiempo de…
- Acuario
“Acuario, te llega dinerito extra que te caerá como anillo al dedo. No es para despilfarrar ni andar presumiendo, sino para acomodar cuentas y pagar deudas pendientes. Si administras bien este ingreso, comenzarás a sentir alivio y estabilidad, algo que ya te había mucha falta. Aprende a mandar bendiciones a tus enemigos. No porque seas buena gente, sino porque eso les arde más que cualquier pleito. No pierdas tu energía en discusiones inútiles ni en demostrar quién tiene la razón. El silencio y la indiferencia son tus mejores armas en este momento”.
- Piscis
“Piscis, si andas en modo soltería activada, las probabilidades de conocer a alguien interesante están más altas que nunca. Se marca conexión fuerte con personas del signo Cáncer o del mismo Piscis, así que no te sorprendas si de pronto alguien te mueve el tapete sin avisar. Eso sí, deja de hacerte el ingenuo o la ingenua, porque no todos se creen ese papelito de ‘yo no sabí’. Bien sabemos que eres comelón o comelona de caricias, apapachos y atención, y no tiene nada de malo… solo aprende a elegir mejor".