Imitador de Camilo Sesto mostró a las mujeres que lo volvieron “aplicado, amoroso y humilde”

Alejandro León, el imitador de Camilo Sesto, estuvo en el barrio Granda en Armenia, Quindío, y allí mostró a las mujeres que lo volvieron aplicado, amoroso y humilde.

“Unas muchachas que han sabido llenarme de amor durante mucho tiempo. A ellas les debo mucho de lo que soy ahora, lo aplicado, lo amoroso, lo humilde. Las amo mucho y gracias por recibirme siempre con esa calidez y con ese amor”, dijo el imitador.

Enseguida, una de las mujeres aseguró que han querido al imitador desde que estaba pequeño.

Sobre la misma línea, mostró a otra mujer, pero esta de 96 años, la cual también ha significado mucho para el imitador, pues según el artista, “es una mujer que ha inculcado cosas muy bellas en su corazón”.

“Yo lo quiero mucho, él salió solito a cantar y sin ayuda de nadie [...] Sigue adelante”, dijo la mujer de 96 años.

De hecho, la presentación del viernes la dedicó a todos aquellos que creyeron en él y ahora mismo se encuentran en el cielo.

Por su parte, hay que recordar que en capítulos anteriores el imitador mostró el humilde cuarto en el que creció y en el pequeño lugar hay un espejo en el que León practicaba “sus maromas y movimientos”.

También se pudo ver en el techo, un atrapasueños, varios afiches del Camilo Sesto original, discos de música y varias fotos pegadas en la pared.

Además de mostrar el humilde lugar en el que creció, el intérprete del cantante español presentó a su mascota y dio un concierto para quienes lo acompañaron en su llegada.

También afirmó hace un tiempo que tiene un hermano adicto a las drogas. Entre lágrimas, el imitador de Camilo Sesto dijo: “Mi inspiración son mis papás. Somos una familia muy humilde, pero nunca me ha faltado un plato. Me motivan dos cosas: mi abuela que falleció hace poco y mi hermano Kevin, que está en las drogas”, confesó antes de salir al escenario.

Asimismo, su madre, orgullosa de lo que vive Alejando, comentó: “Me siento superorgullosa de ese muchacho. Me hace erizar”.

Aunque no entró en detalles de su historia personal, el participante contó: “Mi hermano se llama Kevin y quizás yo fallé porque lo descuidé un poco. Quiero que me vea como un ejemplo grande para él”.

Además, el imitador de Camilo Sesto contó más sobre su familia y señaló que es el sexto de ocho hermanos, lo que hizo que Camilo Cifuentes, entrenador de Yo me llamo, recordara que Camilo Sesto, el artista original, tomó su nombre porque también era el sexto de sus hermanos.

“Mi familia siempre será mi mejor momento…️ Mis raíces siempre serán mi polo a tierra, mi humildad…Mi vida junto a quienes amo siempre será una completa poesía”, expresó el imitador en capítulos anteriores.

De igual manera, mostró otra faceta y fue la de modelo, pues el programa le permitió revivir aquella época, dijo: “Esta experiencia ha sido para mí una de las más reveladoras a través del programa, porque me me voy del programa siendo muy yo mismo. Me va a sentir tanto para el escenario, como para mi vivida cotidiana, porque me voy a sentir muy amado por mi mismo”, aseguró Camilo Sesto.

Cabe resaltar que Yo me llamo, programa estrella de Caracol Televisión, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales en los últimos meses gracias a que es la producción más vista actualmente por los colombianos.

De acuerdo con Caracol Televisión, los premios que entregará la producción durante esta temporada son de aproximadamente 1.200 millones de pesos. Igualmente, aseguró que habrá más sorpresas con el transcurrir de los capítulos.