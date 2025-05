Imitador de Jim Morrison en ‘Yo me llamo’ hizo sorpresiva revelación sobre “amarga” experiencia en el amor: “Sentí pánico”

“Desde que tenía 6 o 7 años tuve episodios muy fuertes de depresión. Era un desequilibrio hormonal. Lloraba desconsolado, sentía miedo, ansiedad… si no estaba cantando, sentía que me estaba muriendo. Yo quería morirme. Despertarme todos los días era una tortura”, reveló.

Yo Me Llamo Jim Morrison 2025 | Foto: Captura de pantalla YouTube / Yo me llamo Caracol

Además, señaló que “tras de que me habían roto el corazón, llegó esta crisis de los 25. Salí de la universidad y darme cuenta de que estaba en una burbuja, que el mundo laboral no es como uno espera, que uno le toca comer. Que uno le toca es sudar la gota fría. Como que se juntaron muchas cosas y yo dije no. Entonces, claro, me sumí en una depresión muy fuerte”.

“Sí, lo pensé muchas veces. Hubo un momento que creo que fue el momento como más disruptivo en ese proceso, que sí vi un lazo de fique que estaba colgado. Estábamos construyendo un segundo piso ahí en la casa y vi el lazo colgado y eran las 18:00 de la tarde así, esa oscuridad terrible y me lo alcancé a amarrar. Sentí un pánico, una vaina horrible, y dije no, me lo quité y lo boté. Y desde entonces decidí que no, no era la opción que quería para mi vida”, precisó.