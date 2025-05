Confesión de la Toxi Costeña, participante de ‘La casa de los famosos’, coge por sorpresa a más de uno: “Ni siquiera puedo explicarlo”

“Yo no fui criada por mamá y papá, yo no tuve una familia tradicional. Yo trabajo desde los 12 años, me mantengo, vivo sola, tenía que ver dónde dormía , dónde amanecía. Cogí calle temprano, quedé embarazada temprano, tengo responsabilidades desde que soy una niña”, confesó.

“El día que me quería ver una novela tenía que irme de casa en casa a ver dónde había una casa con la puerta abierta pa’ yo pararme afuera a asomarme... me llegaron a cerrar la puerta y la ventana, y de ahí seguir buscando. Una niña”.

“Yo ahora aparecer en televisión, pues para mí es... no entiendo nada, a veces no lo creo. Por eso hay momentos en que obviamente se me sale lo barrial. Yo no tengo la culpa del todo, pero sé que puedo mejorar e igual me siento orgullosa”, añadió.