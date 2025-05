La Toxicosteña confirmó su atracción por un compañero de La casa de los famosos y en redes hay predicciones sobre un futuro romance

Las declaraciones de la Toxi

No hay nada escrito, pero al parecer, las puertas no están cerradas ante la posibilidad de un nuevo romance en La Casa de los famosos.

¿Quién es la Toxicosteña?

“No tengo pareja, porque no me aguantan el trote, pero en la casa me van a ver, ustedes van a ver que no soy ninguna vaca muerta, yo tengo ese meneo efectivo, tú vas a ver la batidora que yo le voy a hacer al hombre que se gane mi corazón”, afirmó en la revista Vea.