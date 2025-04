La Toxicosteña le cantó sus verdades a Karina García y le lanzó advertencia: “Para mí vales la misma mond... que el resto”

La Toixcosteña se fue en contra de Karina García en La casa de los famosos Colombia

Para la Toxi costeña, Karina es una mujer que busca de atención siempre, que no puede estar sin un hombre en el programa, ya que va por su segunda relación. Además, en varias ocasiones ha mencionado que ella está celosa porque se quedó con Altafulla y la toxi no.

Además, hizo énfasis en que es su actitud de víctima y mártir la que la tiene fastidiada y la razón por la que no le habla dentro de la casa: “Tú siempre dices ‘yo nunca, no sé por qué, yo no les he hecho nada’, estoy mamada, por eso no te hablo. No te sientas el ombligo del mundo porque para mí vales la misma mond... que el resto”, dijo la Toxi.