Los reinados de belleza suelen llamar la atención de varios curiosos en el mundo, debido a los sucesos que se dan en diversos momentos de las veladas. Cientos de mujeres acuden a estos eventos, buscando obtener un título, oportunidades laborales y un espacio para darse a conocer internacionalmente.

Sin embargo, recientemente, el Miss Grand International fue foco de reacciones en plataformas digitales, debido a una inesperada situación que se vivió durante la noche de coronación. Unos minutos de la transmisión bastaron para ver un incómodo error que cometió una participante, quedando como blanco de comentarios.

De acuerdo con lo que se registró, una confusión llevó a que una de las candidatas quedara expuesta en el certamen de belleza, pues escuchó mal cuando estaban haciendo el llamado de las primeras semifinalistas de la edición. Se trató de Isamar Herrera, representante de Panamá, quien salió al centro del escenario en lugar de su compañera que sí nombraron.

¿Qué ocurrió en el Miss Grand International 2025?

Según se registró, la velada del 18 de octubre, en Tailandia, terminó siendo protagonista de opiniones por el instante que vivió la concursante, precisamente cuando llamaban a las 22 finalistas de la primera etapa. El presentador se refirió a Paraguay, pero la latina creyó que se trataba de ella, por lo que caminó hacia el público y celebró de manera particular.

La panameña, de 31 años, se cubrió la cara con sus manos, sonrió y trató de que los asistentes la apoyaran, sin imaginarse del error que había cometido en pleno desarrollo del evento. El silencio se apoderó del lugar, observándola detenidamente, mientras se ubicaba con sus brazos en la cintura y plasmaba una alegría genuina.

El conductor de la noche corrigió el error y volvió a llamar a Paraguay, pidiendo una disculpa en caso de que se hubiera dado una confusión. “Hay mucho ruido en esta sala, llena de aficionados de todo el mundo”, comentó Matthew Deane.