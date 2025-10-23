Suscribirse

Gente

Incómodo momento que vivió participante en reinado de belleza por error que cometió en el escenario; el público quedó paralizado

La noche del pasado 18 de octubre se vio rodeada por un particular instante que se dio entre participantes del certamen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

23 de octubre de 2025, 1:16 p. m.
Miss Grand International fue foco de reacciones por un inesperado momento.
Miss Grand International fue foco de reacciones por un inesperado momento. | Foto: Grand TV - YouTube news.com.au

Los reinados de belleza suelen llamar la atención de varios curiosos en el mundo, debido a los sucesos que se dan en diversos momentos de las veladas. Cientos de mujeres acuden a estos eventos, buscando obtener un título, oportunidades laborales y un espacio para darse a conocer internacionalmente.

Sin embargo, recientemente, el Miss Grand International fue foco de reacciones en plataformas digitales, debido a una inesperada situación que se vivió durante la noche de coronación. Unos minutos de la transmisión bastaron para ver un incómodo error que cometió una participante, quedando como blanco de comentarios.

De acuerdo con lo que se registró, una confusión llevó a que una de las candidatas quedara expuesta en el certamen de belleza, pues escuchó mal cuando estaban haciendo el llamado de las primeras semifinalistas de la edición. Se trató de Isamar Herrera, representante de Panamá, quien salió al centro del escenario en lugar de su compañera que sí nombraron.

Contexto: Gloria Mutis, miss Santander, habla en SEMANA sobre su experiencia en Miss Universe Colombia: “Yo estaba confiada”

¿Qué ocurrió en el Miss Grand International 2025?

Según se registró, la velada del 18 de octubre, en Tailandia, terminó siendo protagonista de opiniones por el instante que vivió la concursante, precisamente cuando llamaban a las 22 finalistas de la primera etapa. El presentador se refirió a Paraguay, pero la latina creyó que se trataba de ella, por lo que caminó hacia el público y celebró de manera particular.

La panameña, de 31 años, se cubrió la cara con sus manos, sonrió y trató de que los asistentes la apoyaran, sin imaginarse del error que había cometido en pleno desarrollo del evento. El silencio se apoderó del lugar, observándola detenidamente, mientras se ubicaba con sus brazos en la cintura y plasmaba una alegría genuina.

Viewers left mortified after Beauty queen’s onstage blunder

El conductor de la noche corrigió el error y volvió a llamar a Paraguay, pidiendo una disculpa en caso de que se hubiera dado una confusión. “Hay mucho ruido en esta sala, llena de aficionados de todo el mundo”, comentó Matthew Deane.

Cecilia Romero, representante de Paraguay, salió del grupo de candidatas y tomó el lugar que le correspondía, sumándose a quienes sí habían pasado a la siguiente ronda. Muchos usuarios justificaron este instante, mencionando que los nervios o el ruido le habían jugado en contra a la participante, por lo que no debían juzgarla o criticarla de esa manera.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de James Rodríguez soltó la razón de su salida en el partido vs. Atlas

2. Mataron a cantante por llegar “sin permiso” a un territorio en Cauca: su cuerpo fue hallado flotando en un río

3. La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

4. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

5. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss Grand Internationalreinado de bellezaPanamá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.