“India de la calle y mini pig”: Melissa Gate y Mauricio Figueroa se fueron en contra de Yina Calderón

“Vea que en la mañana me dijo que ella sí tenía presupuesto. Yo le dije que para qué tenía presupuesto si era bien fea, ni con todo el presupuesto se arregla , puede tener toda la plata que quiera, pero no la da y se pone unos vestidos que le quedan horribles”.

“El vivo ejemplo de que así usted tenga trabajo, hay cosas que ni con plata se arreglan. Yo por lo menos no tengo presupuesto, pero soy bonita desde el nacimiento. Qué pesar, a mí me da mucho pesar. Yo prefiero no tener presupuesto y ser divina; a tener todo el presupuesto y estar mal hecha. Ella viene desde muy abajo, yo no tengo la culpa de haber nacido en donde nací”.