Sin embargo, en el momento en que se reveló cuál de las dos sería la que abandonaría La casa de los famosos 2025 , se pudo detallar un gesto que tuvo Carla Giraldo con una de las participantes. La presentadora desató comentarios, pues no se esperaban que reaccionara de dicha manera en pleno programa en vivo.

No obstante, Carla Giraldo mostró la foto de quien quedaba eliminada , dejando sorpresa en las famosas y el público. Allí fue cuando la huilense tomó la palabra y agradeció al país, indicando que su papel de villana se acababa.

Yina Calderón: Para siempre, no, vengo a la final, ¿no?

Yina Calderón: No lo puedo creer. Bueno, quiero enviarle un mensaje a Colombia, como lo dije ante las cámaras, siento que la última rival que tenía en la casa se llamaba Karina. Le digo a Colombia que a partir de este momento me quito el papel de villana y empiezo a que conozcan lo que hay aquí adentro, porque aunque no lo crean, hay un poquito. Gracias al canal y gracias a la gente.