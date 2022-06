Influencer Carlos Feria es grabado maltratando a su esposa; “esto es la vida real”, dijo

Un video donde se ve claramente que el influenciador colombiano Carlos Feria empuja de manera violenta a su pareja Adriana, tanto que la hace caer al piso, se hizo viral en redes sociales. La acción causó indignación entre los seguidores, teniendo en cuenta que incluso lo hizo frente a su pequeña hija.

Al conocerse las imágenes, Feria tuvo que salir a pedir excusas por lo sucedido, sin embargo, muchos internautas criticaron su discurso donde, según ellos, justificó el acto violento a su pareja. Esto fue lo que dijo el generador de contenido junto a Adriana.

“Pido disculpas a todas las personas que vieron ese video, a todas las mujeres, no hay excusa para justificar este comportamiento, aclarar que esto no es un tema de marketing, nuevamente les pido disculpas, aquí hablo desde mi corazón sin decir algo que no sea verdad”, escribió Feria, mensaje acompañado con un video de 15 minutos de duración.

“Nosotros no somos la única pareja que pasa por esto, solamente porque somos personajes públicos y esto se vuelve viral y ustedes lo ven tan mal, porque somos personajes públicos, pero esto pasa todos los días, hay maltratos, hay peleas muy fuertes entre parejas”, dijo el generador de contenido luego de haber pedido excusas por lo ocurrido.

Sin embargo, estas palabras no cayeron nada bien entre la opinión pública, la cual argumentó que es defender el maltrato a la mujer. Adriana también habló sobre lo ocurrido y dijo que era algo que había ocurrido hace mucho tiempo y que el video se había filtrado debido a que se le había perdido el celular.

“Él sabe que fue un error y mujeres yo decía, el día que a mi un hombre me toque me pierde para siempre, y eso era lo que iba a hacer, pero me pidió perdón de corazón y yo he visto como Dios ha hecho una obra en él”, dijo la también influenciadora.

“Los dos estamos juntos, vamos a estar juntos, porque nos casamos porque nos amamos, no porque nos tocó. Llevamos cinco años de relación [...] nosotros seguimos juntos, con nuestra hija, esto es un hogar, no es un cuento de fantasías, esta es la vida real y esto pasa en la vida real”, dijo en la parte final del video Feria. La publicación cuenta con casi tres millones de visualizaciones y se desactivaron los mensajes para que los seguidores pudieran opinar.

Carlos Feria, el influenciador maltratador. Empuja a su pareja al piso violentamente y además lo hace delante su hija, después sale a pedir disculpas diciendo que esto pasa TODOS los días en #Colombia y que fue viral porque es famoso.#maltrato #violencia #EnUnaBajeza #NosFalta pic.twitter.com/zXhcIUXuTu — YoSoyÓmicron (@leolemoine) June 13, 2022

Algunos comentarios en redes sociales sobre lo ocurrido con Carlos Feria

“Básicamente dijo que no sabe controlar sus emociones, que no sabe porque la persona x subió ese video y que es normal actuar así. Pero que ya tiene a Dios en su corazón y que Adriana ya lo perdonó que era lo importante. Es un asco ese tipo” escribió en Twitter @priscila9351.

“Ojalá no quede ni una sola persona apoyando a Carlos Feria. Que clase de tonterías está diciendo para normalizar que haya GOLPEADO A SU ESPOSA Y FRENTE A SU HIJA? Y no es la primera vez, el video es muy claro”, opinó @idowikeit

“Carlos Feria hace un video de 15min diciendo que maltratar a una mujer es ‘normal’ y que solo lo vemos ‘raro’ porque ellos son figuras públicas. Se va a ir de culo el tipo cuando se entere que lo que él hace es un delito y debería estar en la cárcel por abusador”, publicó @nabriage.