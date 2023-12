Iván Lalinde preocupó a sus seguidores al aparecer con máscara de oxígeno; habló sobre enfermedad que padece

Los internautas se dieron cuenta de sus molestias debido a que, generalmente, el paisa registra su día a día desde que se levanta, cuando empieza sus rutinas de ejercicio, mientras está en el programa matutino y las actividades que realiza después de terminar su jornada laboral en Caracol Televisión, motivo por el que el lunes 18 de diciembre sus historias de Instagram no pasaron desapercibidas y las inquietudes de sus seguidores no se hicieron esperar.

La razón por la que Iván Lalinde apareció con máscara de oxígeno

No obstante, rápidamente aclaró que aunque sí tiene una molestia, no es tan grave como para preocuparse y, contrario a ello, está a la espera de que en los próximos días pueda recuperarse.

“Me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en el pecho, en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla (de oxígeno) para las nebulizaciones, me hace lavados nasales”, explicó inicialmente el antioqueño.