J Balvín tuvo tremendo gesto con un grupo de fans, les prestó su costoso Ferrari

J Balvin presta su Ferrari a cambio de un café

“Ustedes me dieron el café, ¿cuál es el más responsable de ustedes? Les voy a dejar la llave, se lo ‘gomosean’, pues acá porque creo que manejarlo no sea apropiado, se toman las fotos y me llevan eso al Juan Valdez”, les expresó antes de prestarles su vehículo.