Jairo Camargo se destapó sobre la paternidad y soltó crudo mensaje acerca de los hijos: “Es una irresponsabilidad”

Jairo Camargo se ubicó como uno de los grandes rostros de la televisión colombiana, brillando con diversos papeles en producciones de alto reconocimiento como Pedro, el escamoso y Escalona.

Lejos de la pantalla chica, el artista cautivó a los curiosos con detalles de su vida personal, soltando algunas declaraciones que desataron reacciones en plataformas digitales. El colombiano, desde su perspectiva, se refirió a labor de la paternidad, afirmando que no lo consideraba “una gran experiencia” de vida.

En una entrevista con La Red, de Caracol Televisión, Jairo Camargo plasmó su pensamiento sobre el ser papás y abuelos, reflejando una posición no común en la sociedad. El actor mencionó que era una etapa transitoria de la vida, pero había que dejarlos que avanzaran y crecieran solos.

El colombiano apuntó en la conversación con el medio que los hijos eran una “embarrada”, ya que había ciertas cosas que rodeaban esos vínculos. De igual manera, habló de las labores paternales, equivocándose en el proceso y afectando, de una u otra forma, a los pequeños.

“No es la gran experiencia de la vida. Nos hacemos cargo hasta cierta edad, porque hay que hacerlo, hay que protegerlos, hay que guiarlos, hay que hacer todo (...), pero hay una edad en la que ya no se puede. Los hijos somos la embarrada. Hazte cargo de ti mismo, que es lo que yo he hecho, y eso me ha aliviado mucho”, mencionó.

“Uno no sabe para qué carajos se vuelve papá, sino cuando ya se es papá. Uno va aprendiendo ahí y la embarra, la caga mucho y los que pagan son estos manes (los hijos)”, agregó.

Adicional a esto, el artista indicó que no creía en la amistad entre padres e hijos, pues solo existía un rol claro en la vida de las personas. Allí puso de ejemplo el caso de su hija, mencionando las dinámicas.

“Con Bianca a veces hablamos. No somos amigos porque yo no creo en eso tampoco, los papás son papás, no son amigos”, aseveró.

Jairo Camargo también se refirió a los nietos y el papel del abuelo, asegurando que esto era responsabilidad de los papás.

“Ese cuento de los nietos, tan lindos (...) qué carajo. No es mi responsabilidad, mi responsabilidad fue mi hija, ese es problema de los papás. Yo no soy de dar consejos ni de decirle nada a la gente, pero a mí me parece que es una gran irresponsabilidad tener hijos en este momento”, dijo.