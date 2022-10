Jeffrey Dahmer: ¿por qué el asesino serial les tomaba fotos a sus víctimas?

Jeffrey Dahmer se volvió tendencia en las plataformas digitales luego del estreno oficial de la serie de Netflix, la cual contó todo el aterrador y misterioso caso de uno de los asesinos seriales más comentados de 1978. El proyecto se encargó de revivir esta traumática experiencia que vivieron distintas familias, luego del asesinato de 17 jóvenes.

A pesar de que el caso fue retratado en otros proyectos como My friend Dahmer, protagonizada por Ross Lynch, y Dahmer, el carnicero de Milwaukee, en la que brilló la actuación de Jeremy Renner, la atención de los curiosos se posó sobre la serie que presentó la plataforma digital, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la cual cuenta con el trabajo de Evan Peters.

En medio del auge que tomó esta producción del servicio de streaming, muchas publicaciones y contenidos salieron a la luz, destacando partes de la información que se reveló, los detalles del proceso legal que nunca se dieron a conocer y las ideas retorcidas que abundaban en la mente del responsable de estos crímenes.

Recientemente, muchas inquietudes surgieron con respecto a la terrorífica historia del estadounidense y la particular manera que tenía para quitarles la vida a sus víctimas. Uno de los detalles que causó intriga en los espectadores fue el hecho de que Dahmer solía tomarles fotografías a los jóvenes a los que elegía para matar, ¿pero por qué hacía esto?

De acuerdo con lo que contó Biography, aquel hombre sentía el impulso y el interés por tomarles fotos a sus víctimas durante todo el proceso de la muerte, ya que disfrutaba conservar el recuerdo y así revivir la experiencia de aquel encuentro con la persona.

No obstante, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, en 1994, señaló que esta conducta en el asesino era basada en su soledad, por lo que el material era la compañía latente de su padecimiento; un síntoma. Al observar las imágenes, Jeffrey se sentía querido y se dejaba llevar por sus recuerdos.

En cuanto a la serie, existe un fragmento que determinaba que Dahmer tomaba fotos y las conservaba para poderse autocomplacer por la excitación que le generaba someter y controlar a aquellas víctimas.

Es importante recordar que en los relatos que surgieron sobre el caso, siempre se determinó que el asesino atraía a los hombres, les ofrecía bebidas y los drogaba, de manera que quedaran indefensos y no pudiera escapar de su apartamento.

Al momento de identificar al responsable de las desapariciones en esta zona de la ciudad, las autoridades hallaron todas las fotografías que tomó Jeffrey, usándolas como pruebas irrefutables para condenarlo.

La escalofriante historia de la serie de Netflix ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’

Aunque mucho se comentó sobre el maquiavélico hombre que irrumpió la paz en Wisconsin por 13 años, la verdadera historia gira en torno a 17 víctimas que cayeron en las garras de este personaje, quien fue catalogado como caníbal y “carnicero” por el estilo que tenía para llevarse la vida de sus víctimas.

La trama de la serie de Netflix se enfocó en plasmar los esfuerzos y la lucha que hicieron las autoridades para frenar la ola de muertes. Los hechos sucedieron entre 1978 y 1991, marcando un antes y un después en los allegados de las víctimas. Dahmer logró escabullirse entre las investigaciones, cometiendo asesinatos brutales y despiadados a hombres jóvenes que se encontraba en bares o zonas públicas.

Lo que despertó temor en las personas fue que este hombre, especialista médico del Ejército, experimentó en los cuerpos de cada una de sus víctimas para lograr conseguir una supuesta pareja perfecta, la cual no lo abandonara nunca. Jeffrey llegó a disolver los cuerpos de los jóvenes en ácido, además de descuartizarlos y comérselos.