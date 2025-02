Jery Sandoval, expulsada de ‘La casa de los famosos’, publicó polémico video y preocupó en redes sociales: “No es normal”

Posteriormente, la mujer publicó unas historias en las que asegura que será parte de La casa de los famosos en la versión de Estados Unidos. No obstante, hasta el momento, la productora encargada del contenido, no se ha pronunciado al respecto y no hay ninguna pista que dé indicios de que esta información es verídica.

View this post on Instagram

“Ella es como una Britney colombiana” “Ella no parece normal”. “Clarito lo dijeron en La casa de los famosos, tiene problemas psicológicos”, “¿Alguien sabe que si ya la internaron?”, “Esta vieja es como rara, no sé, así lo siento”, “Jery, se te olvidó tomarte tu pastilla, cálmate”, “Ella actuó así en La casa de los famosos Colombia porque tenía el síndrome de la abstinencia”, “Lo que tiene de linda, lo tiene de rayada”, “Ella me da vibes de viciosa y tan bella que es” y “Ella me da como miedo”, escribieron.