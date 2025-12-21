Jessica Cediel le da el último adiós a su padre con desgarrador mensaje: “Me siento perdida”

Jessica Cediel está atravesando por uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Alfonso Cediel. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora dio a conocer el fallecimiento de su progenitor en la noche del sábado, 20 de diciembre, con un emotivo video en el que recopiló varios de los momentos más especiales que compartieron en los últimos años.

El clip lo acompañó con un largo texto en el que expresó el enorme vacío que deja la perdida de su padre en su hogar: “Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida.❤️‍🩹Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”, escribió.

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

En medio de este dolor, la presentadora volvió a conmover a sus seguidores, este domingo 21 de diciembre, luego de compartir algunas imágenes del último adiós a su padre, junto a un nuevo mensaje que refleja la tristeza que hoy invade su corazón, el de sus hermanas y su madre, Virginia Silva.

“Siempre unidas por ti y siempre para ti! 🤍Hoy fue nuestro último abrazo Cediel. 💔Hoy no te digo adiós papi sino hasta pronto.🕊️Gracias por todo papito lindo de mi vida y mi corazón 😍”, anotó Cediel.

Con su deceso, la presentadora afirmó que su vida cambia en un antes y un después que, por ahora, está lleno de preguntas por su inesperada partida.

“Me siento perdida. Siento un hueco inmenso 💔. Espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta.🙏🏻“, agregó.

Por otro lado, Jessica Cediel manifestó su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado en este difícil momento de su vida y por tomarse el tiempo para expresar sus condolencias.

“Gracias por sus oraciones, de verdad las necesito. Gracias a Dios, gracias familia, gracias, amigos, gracias colegas, gracias a los medios de comunicación y gracias a mi comunidad, por tanto apoyo”, precisó la también modelo.

Murió James Ransone, actor de ‘It: Capítulo 2’ y “The Wire”, a sus 46 años: esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento

Para finalizar su mensaje de despedida, Cediel señaló que pese al dolor y la nostalgia que está sintiendo en este momento, se queda con la sonrisa de su padre y los lindos recuerdos que construyeron juntos, en familia. “Hasta pronto mi bebé grande. Mi primer amor. Mi viejito hermoso. 🫶🫠 Te amo Cediel y te amaré siempre".

Su mamá, Virginia Silva, también se pronunció a través de sus historias de Instagram con un corto, pero conmovedor mensaje en el que señaló que se fue el amor de su vida, replicando el primer video que publicó la presentadora anunciando su fallecimiento.