Jessica Cediel subió un video “sexy” y recibió todo tipo de comentarios, así se defendió

Jessica Cediel ha logrado ser una de las mujeres colombianas más famosas estando al frente de las pantallas. Aunque Cediel es una reconocida presentadora, lo cierto es que, al igual que otras compañeras de la industria, se dio a conocer luego de su paso por las tarimas de certámenes de belleza para ser Señorita Colombia.

Jessica Cediel estuvo viviendo un tiempo en Miami por proyectos laborales. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) - Foto: Getty Images

Desde entonces, aunque Jessica no fue reina de belleza, sí logró darse a conocer no solo en el país sino también en otros lugares por su participación en programas como ‘Bravíssimo’, ‘Muy buenos días’, ‘Estilo RCN’, ‘El gordo y la flaca’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, entre otros.

Su versatilidad, belleza y naturalidad a la hora de pararse frente a una cámara la han llevado a que, además de que le abran muchas puertas, se gane el cariño de millones de personas a nivel nacional e internacional, sobre todo en México y Estados Unidos.

Además, aunque muchos no lo crean, uno de los momentos más duros de su vida hizo que se ganara el respeto de muchas personas. Eso sucedió hace muchos años cuando se enteró de que le habían inyectado un “veneno” en sus glúteos, los conocidos biopolímeros.

Es importante resaltar que pese a que ella ya se ha sometido a varias extracciones de esta sustancia que con el tiempo se encapsula en el músculo, médicamente es totalmente imposible que se lo puedan retirar en su totalidad, es decir, que ya los dolores o incomodidades la acompañarán de por vida.

Captura historias de Instagram @jessicacedielnet - Foto: Captura historias de Instagram @jessicacedielnet

La presentadora bogotana suele ser muy abierta con sus redes sociales y mostrarle todo tipo de contenido a sus seguidores, entre eso lo que hace en su día a día. Pues en unas historias que compartió a través de su Instagram, Cediel no dudó en defenderse ante las criticas que recibió de personas que la tildaban de ridícula y atrevida.

Entre los comentarios que recibió la presentadora por el clip se pueden leer: “La música no concuerda con el contenido 🙄🙄🙄”; “De pronto Jesi tienes un talento o algo así aparte de salir así”; “Es en serio, solo tiene para mostrar su cuerpo😓 estamos mal como sociedad”; “Que contenido tan absurdo mostrando su cuerpo como mercancía, no entiendo para qué va a una iglesia si nada aprende”; “Eres preciosa, no tienes necesidad de mostrar tu cuerpo, guárdalo para Dios y su promesa”.

Sin embargo, también recibió comentarios en su defensa: “Definitivamente, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Que triste ver tantas haters. Mujeres, si se apoyaran, podrían dominar el mundo. Pero están tan sumergidas en la vida de las demás que no viven sus propias vidas. Y los hombres heaters parece que no les dieron el buenos días, o que tienen que pagar para estar con una mujer así de hermosa”; “sigue viviendo tu vida como quieras, todos no lo merecemos 🥰”.

“Referente a ese tema, les quería decir algo muy bonito: recuerden que nuestro cuerpo es el templo de Dios y sí, hay que cuidarlo”, empezó diciendo.

La mujer se mostró comiendo en su carro y agregó que no faltaban los comentarios de los haters que a todo le ven el lado negativo. “Ahora no falta el que diga: ‘ay, no, es que comer en el carro es malo porque es que eso blah, blah, blah’. Porque como ahora todo lo que uno pone es malo para algunos, entonces me imagino que no faltará el hater”.

Y añadió: “Hay otros que se escandalizaron porque uno subió un video en vestido de baño, en short, mostrando lo normal que muestra todo el mundo: las piernas, el abdomen, los bracitos, un poquito del pecho. O sea, ¿de verdad hay gente como con dos dedos de cerebros que no les da para pensar que es normal vestirse así cuando vives en una ciudad como Miami?”.