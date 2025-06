Jorge Rausch se sinceró sobre palo que le dan en redes y soltó confesión: “Se pueden poner duros, pesados”

En un video que compartió en su cuenta oficial, el chef bogotano dejó claro que muchas de las opiniones que le llegan le ayudan a crecer, sin embargo, otras que para él no son tan relevantes, prefiere no darles importancia.

“Para sobrellevar las críticas, sobre todo si es de MasterChef, es no leerlas, la verdad aquí hay veces que por el cariño que la gente tiene a MasterChef, opina mucho la gente, y se pueden poner duros, pesados, animosos. Y cuando ya siento que es demasiado, pues dejo de leerlas y no pasa nada, llevo ya muchos años en esto y en ese orden de ideas, me he vuelto inmune a eso”, dijo inicialmente.