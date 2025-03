José Rodríguez destapó su verdad sobre la relación entre Norma y Peluche en ‘La casa de los famosos’: “no la nominé por él”

Al principio nadie creía que fuera posible un romance entre los dos, debido a que la actriz había sido clara al mencionar que no ingresaría a la competencia en busca de una relación. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada y con el paso de los días ambos decidieron darse la oportunidad de conocerse , pese a su gran diferencia de estatura.

Para muchos este era un factor que podría jugar en su contra, ya que según reveló SuperLike , ella mide 1,79 metros y él 1,63. No obstante, esto no fue un obstáculo para iniciar su romance, aunque al principio Norma sí se mostró un poco insegura al respecto. A pesar de eso, su complicidad y química logró trascender cualquier aspecto físico hasta un nuevo episodio de “congelados”.

Posteriormente, mostró que no está completamente convencida de su romance con Norma y con algo de nostalgia le pidió recuperar la luz con la que entró al reality, porque la veía apagada. “ Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti ”, expresó.

Esta frase desencadenó no solo una fuerte discusión entre él y Norma después del “congelado”, sino que se convirtió en tema de conversación entre sus compañeros.

José confesó su opinión tras las palabras de la hermana de Mateo en ‘La casa de los famosos’

Luego de quedar eliminado del programa, en diálogo con La Mega, José Rodríguez destapó su verdad sobre la relación entre Norma y Peluche en ‘La casa de los famosos’ y aseguró que estuvo a punto de nominarla, pero no lo hizo pensando en Mateo y la amistad.

“Mateo es mi brother, lo aprecio mucho... Yo le dije y está grabado: ‘no nominó a Norma porque tú eres mi brother, por el respeto que hay entre nosotros’, pero yo siento que no sé... No puedo opinar mucho porque él no nos contaba de eso, pero viendo ahora las redes y lo que pasó ayer, siento que la relación está un poco tóxica”, dijo.